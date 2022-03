Top 15 Most Expensive Property Transfers in Franklin for February 28, 2022

See the top 15 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for February 28 through March 4, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $6,350,000 2051 Wilson Pk Franklin 37067 $5,250,000 Garrison Spring Est 6011 Garrison Springs Rd Franklin 37064 $2,720,000 1051 W Main St Franklin 37064 $2,300,000 Westhaven Sec 16 1577 Championship Blvd Franklin 37064 $2,300,000 Westhaven Sec57 3054 Conar St Franklin 37064 $2,015,000 Old Hillsboro Bldng Co Llc 5828 Bending Chestnut Rd Franklin 37064 $1,950,000 4524 Peytonsville Rd Franklin 37064 $1,825,000 Wynthrope 128 Wynthrope Way Franklin 37067 $1,745,000 Ivan Creek 4621 Nadine Ln Franklin 37064 $1,645,000 Chardonnay Ph2 Sec5 5005 Blackjack Dr Franklin 37067 $1,630,000 Highlands @ Ladd Park Sec17 301 Circuit Rd Franklin 37064 $1,603,100 Albany Pointe Sec 2 2164 Albany Dr Franklin 37067 $1,350,000 River Landing Sec 1 200 Winburn Ln Franklin 37069 $1,222,000 Hickory Hills Sec 2 930 Hickory Hills Dr Franklin 37067 $1,150,000 Polk Place Sec 8 227 Polk Place Dr Franklin 37064