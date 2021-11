Top 10 Most Expensive Property Transfers in Spring Hill for October 25-29, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Spring Hill Tennessee for October 25-29, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zip $785,000.00 4990 Ash Hill Rd Spring Hill 37174 $677,808.00 Brixworth Ph7a 8031 Brightwater Way Spring Hill 37174 $675,000.00 Glennmont Sec 1 4003 Karissa Ct Spring Hill 37174 $642,129.00 Brixworth Ph7a 8019 Brightwater Way Spring Hill 37174 $609,965.00 Brixworth Ph5 4032 Danes Dr Spring Hill 37174 $605,000.00 Spring Hill Place Sec 1 1413 Savannah Park Dr Spring Hill 37174 $601,000.00 Wades Grove Sec10 3009 Foust Dr Spring Hill 37174 $545,000.00 Wades Grove Sec13 8014 Ragusa Cir Spring Hill 37174 $534,995.00 Brixworth Ph5 4016 Danes Dr Spring Hill 37174 $530,000.00 Ridgeport Sec 5b 1803 Packard Ct Spring Hill 37174