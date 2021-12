Top 10 Most Expensive Property Transfers in Spring Hill for Nov. 15-19, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Spring Hill Tennessee for November 15-19, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zip Map $700,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph12 Sec1 4021 Haversack Dr Spring Hill 37174 Map $698,541 Brixworth Ph7c 6056 Kidman Ln Spring Hill 37174 Map $679,900 Bluebird Hollow Ph1 1703 Sorrell Park Dr Spring Hill 37174 Map $557,300 Wades Grove Sec 3-a 3003 Macon Ct Spring Hill 37174 Map $556,000 Copper Ridge Ph7 113 Clavie Crew Ln Spring Hill 37174 Map $535,000 Wades Grove Sec 3-a 1015 Belcor Dr Spring Hill 37174 Map $508,855 Wilkerson Place Ph1a Sec2 109 Foxhall Dr Spring Hill 37174 Map $505,000 Dartford Ph2 3006 Posada Ct Spring Hill 37174 Map $485,215 Wilkerson Place Ph1a Sec2 111 Foxhall Dr Spring Hill 37174 Map $480,635 Chapmans Retreat Ph 2 Sec3 1270 Chapmans Retreat Dr Spring Hill 37174 Map