Top 10 Most Expensive Property Transfers in Spring Hill for Nov. 1-5, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Spring Hill Tennessee for November 1-5, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $875,000 Belshire Village Ph 6 3003 Belshire Village Dr Spring Hill 37174 Map $743,500 Autumn Ridge Sec1 Ph3 3005 Arbuckle Ln Spring Hill 37174 Map $733,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph12 Sec2 3012 Grunion Ln Spring Hill 37174 Map $619,170 Brixworth Ph5 4026 Danes Dr Spring Hill 37174 Map $612,390 Brixworth Ph5 4028 Danes Dr Spring Hill 37174 Map $572,566 Brixworth Ph7a 8032 Brightwater Way Spring Hill 37174 Map $555,500 Burtonwood Add Ph 2 2003 Towhee Ct Spring Hill 37174 Map $550,000 Market Place Condo 5226 Main St #3 Spring Hill 37174 Map $549,999 Belshire Ph3 1085 Cantwell Place Spring Hill 37174 Map $545,662 Wilkerson Place Ph1a Sec2 113 Foxhall Dr Spring Hill 37174 Map