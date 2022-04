Top 10 Most Expensive Property Transfers in Spring Hill for March 14, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Spring Hill Tennessee for March 14-18, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,419,775 6651 Flat Creek Rd Spring Hill 37174 $895,900 Brixworth Ph7b 9017 Safe Haven Place Spring Hill 37174 $766,091 Brixworth Ph7c 6060 Kidman Ln Spring Hill 37174 $751,500 Willowvale @harvey Springs 2030 Morton Dr Spring Hill 37174 $711,801 Brixworth Ph7a 8023 Brightwater Way Spring Hill 37174 $695,500 Willowvale @ Harvey Springs Sec3 Ph1 2059 Morton Dr Spring Hill 37174 $644,000 Buckner Crossing Sec 2 1013 Nealcrest Cir Spring Hill 37174 $485,000 Wyngate Est Ph 5 1507 Halifax Dr Spring Hill 37174 $460,000 Wyngate Est Ph 18 1802 Baslia Ln Spring Hill 37174 $435,000 Highlands @ Campbell Sta 2024 Morrison Ave Spring Hill 37174