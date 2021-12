Top 10 Most Expensive Property Transfers in Nolensville for Nov. 22-24

See the top 10 most expensive property transfers in Nolensville Tennessee for November 22-24, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $3,680,000 Annecy Ph1 Broadway St Nolensville 37135 $1,014,122 Annecy Ph2a 2004 Charvillon St Nolensville 37135 $912,763 Annecy Ph2a 2076 Bocage Cir Nolensville 37135 $875,000 2345 Rocky Fork Rd Nolensville 37135 $875,000 Scales Farmstead Ph1 401 Herring Trl Nolensville 37135 $857,000 Whitney Park Ph2 172 Whitney Park Dr Nolensville 37135 $810,000 Summerlyn Sec1 2081 Belsford Dr Nolensville 37135 $740,000 Winterset Woods Sec 5c 2204 Carouth Ct Nolensville 37135 $688,345 Scales Farmstead Ph3a 2036 Autry Dr Nolensville 37135 $673,600 Silver Stream Farm Sec 1-b 2405 Broadway St Nolensville 37135