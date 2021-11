Top 10 Most Expensive Property Transfers in Nolensville for Nov. 1-5 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Nolensville Tennessee for November 1-5, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $1,305,000 Benington 2 Sec3 239 Belgian Rd Nolensville 37135 Map $1,108,754 Annecy Ph2a 1068 Annecy Pkwy Nolensville 37135 Map $1,101,000 Scales Farmstead Ph1 596 Vickery Park Dr Nolensville 37135 Map $975,000 Arrington Retreat Sec5 262 Rock Cress Rd Nolensville 37135 Map $922,065 Scales Farmstead Ph2 405 Herring Trl Nolensville 37135 Map $844,900 Arrington Retreat Sec5 309 Bayberry Ct Nolensville 37135 Map $826,000 Nolenmeade 841 Nolenmeade Place Nolensville 37135 Map $806,385 Annecy Ph2a 2053 Bocage Cir Nolensville 37135 $770,000 Arrington Retreat Sec 1 141 Sedona Woods Trl Nolensville 37135 Map $769,900 Bent Creek Ph18 Sec2 5123 Falling Water Rd Nolensville 37135 Map