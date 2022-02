Top 10 Most Expensive Property Transfers in Nolensville for Jan. 24-28, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Nolensville Tennessee for January 24-28, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,440,000 Annecy Ph1 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $1,199,565 Annecy Ph2a 1088 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $1,110,000 Farms @ Clovercroft Sec2 9231 Holstein Dr Nolensville 37135 $929,960 Annecy Ph2a 2049 Bocage Cir Nolensville 37135 $785,000 Nolen Park Ph 1 7098 Nolen Park Cir Nolensville 37135 $687,760 Scales Farmstead Ph3a 2005 Autry Dr Nolensville 37135 $675,000 Burkitt Place Ph 2h 8213 Middlewick Ln Nolensville 37135 $615,701 Enclave @ Dove Lake Sec2 854 Novalis St Nolensville 37135 $587,773 Lochridge Sec2 1069 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $575,000 Bent Creek Ph 8 Sec 1 6058 Yellowstone Dr Nolensville 37135