Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for October 25-29, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for October 25-29, 2021. For more information about purchasing a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zip Map $3,000,000 7379 Caney Fork Rd Franklin 37064 Map $2,978,500 6640 Eudailey-covington Rd Franklin 37064 Map $2,900,000 Hidden River 2455 Hidden River Ln Franklin 37069 Map $2,100,000 Traceland Est 5420 Parker Branch Rd Franklin 37064 Map $1,900,000 Natchez Valley Ph 1 1020 Natchez Valley Ln Franklin 37064 Map $1,601,000 Westhaven Sec49 513 Rowan St Franklin 37064 Map $1,450,000 Harts Landmark 2212 Hartland Rd Franklin 37069 Map $1,406,000 Westhaven Sec51 1096 Beckwith St Franklin 37064 Map $1,297,404 Lookaway Farms Sec1 6212 Tall Timbers Rd Franklin 37067 Map $1,189,500 Westhaven Sec50 1255 Championship Blvd Franklin 37064 Map