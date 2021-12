Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Nov. 22-24, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for November 22-24, 2021. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $3,000,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 1537 Amesbury Ln Franklin 37069 Map $2,900,000 Carters Creek Pk Franklin 37064 $2,210,000 Lynnwood Downs 2021 Lynnwood Dr Franklin 37069 Map $1,850,000 Westhaven Sec 41 5161 Donovan St Franklin 37064 Map $1,702,299 Swansons Ridge 1723 Swansons Ridge Dr Franklin 37064 Map $1,540,000 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 1323 Holly Hill Dr Franklin 37064 Map $1,500,000 Sood Jolly 5751 Pinewood Rd Franklin 37064 Map $1,367,480 Berry Farms Town Center Sec7 9049 Berry Farms Crossing Franklin 37064 Map $1,200,000 Westhaven Sec 38 1256 Porter St Franklin 37064 Map $1,120,000 Westhaven Sec57 3079 Conar St Franklin 37064