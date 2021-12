Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Nov. 15-19, 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for November 15-19, 2021. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zip Map $62,310,000 Avenida 222 Mallory Station Rd Franklin 37067 Map $6,792,240 Lewisburg Pk Franklin 37064 $4,000,000 406 -08 Main St Franklin 37064 Map $2,199,900 Avalon Sec 3 712 Pendragon Ct Franklin 37067 Map $1,856,000 Sparkman 4510 Cranesbill Pvt Ln Franklin 37064 Map $1,826,018 Jaco Neal M 3442 Sweeney Hollow Rd Franklin 37064 Map $1,649,669 Westhaven Sec54 925 Cheltenham Ave Franklin 37064 Map $1,600,000 Peaceful Haven Farms 5830 Peaceful Haven Ln Franklin 37064 Map $1,600,000 Durham Manor 2458 Durham Manor Dr Franklin 37064 Map $1,500,000 Westhaven Sec 2 102 Glass Springs Ln Franklin 37064 Map