Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Nov. 1-5 2021

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for November 1-5, 2021.

Price Subdivision Address City Zipcode Map $5,250,000 Mckays Mill Sec 23 Rev 1 1415 Liberty Pk Franklin 37067 Map $2,050,000 Westhaven Sec33 207 Cavanaugh Ln Franklin 37064 Map $1,862,983 Westhaven Sec54 842 Cheltenham Ave Franklin 37064 Map $1,650,000 Westhaven Sec 14 513 Pearre Springs Way Franklin 37064 Map $1,560,000 Legends Ridge Sec 4-b 712 Legends Crest Dr Franklin 37069 Map $1,495,000 Forest Home Farms Sec 4 763 High Point Ridge Rd Franklin 37069 Map $1,300,000 Westhaven Sec50 1232 Championship Blvd Franklin 37064 Map $1,250,000 Westhaven Sec 47 4007 Camberley St Franklin 37064 Map $1,200,000 Highlands @ Ladd Park Sec34 2048 Hornsby Dr Franklin 37064 Map $1,132,000 Highlands @ Ladd Park Sec38 3013 Portland Ct Franklin 37064 Map