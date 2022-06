Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for May 31, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for May 31 through June 3, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $8,355,403 Grey Oak Pvt Ln Franklin 37064 $5,900,000 1700 Old Hillsboro Rd Franklin 37069 $4,000,000 508 Duke Dr 520 Duke Dr Franklin 37067 $3,540,000 Legends Ridge Add Sec 3 505 Legends Ridge Ct Franklin 37069 $2,750,000 Aspen Grove Sec Q 1005 Merylinger Ct Franklin 37067 $2,450,000 Westhaven Sec57 3030 Conar St Franklin 37064 $2,400,000 Kinnard Springs Sec 3 3246 Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $2,150,000 Splendor Ridge 125 Splendor Ridge Dr Franklin 37064 $2,100,000 Westhaven Sec 26 Rev 2 2019 Tabitha Dr Franklin 37064 $2,050,000 Legends Ridge Sec 4-a 385 Lake Valley Dr Franklin 37069