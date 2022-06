Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for May 23, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for May 23-27, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $5,581,838 731 Columbia Ave Franklin 37064 $4,000,000 813 Columbia Ave Franklin 37064 $3,300,000 1543 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $2,600,000 Legends Ridge 2nd Add 945 Sunset Ridge Dr Franklin 37069 $2,600,000 Aspen Grove Sec Q 1005 Merylinger Ct Franklin 37067 $2,570,000 Traceland Est 5462 Parker Branch Rd Franklin 37064 $2,250,000 Water Leaf Sec1 5027 Water Leaf Dr Franklin 37064 $1,615,000 Westhaven Sec59 6037 Camberley St Franklin 37064 $1,600,000 Durham Manor 2301 Corinne Ct Franklin 37064 $1,575,000 Westhaven Sec 13 501 Cheltenham Ave Franklin 37064