Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Jan. 3-7, 2022

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for January 3-7, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $3,500,000 Mizell Troy 3030 Wilson Pk Franklin 37067 Map $3,375,000 Preserve @ Echo Estates Sec2 1519 Amesbury Ln Franklin 37069 Map $1,880,423 Westhaven Sec52 700 Jasper Ave Franklin 37064 Map $1,685,000 Westhaven Sec 22 Rev 1 1439 Westhaven Blvd Franklin 37064 Map $1,500,000 Gibson Hayes 3455 Southall Rd Franklin 37064 Map $1,190,425 Daventry Sec2 3178 Chase Point Dr Franklin 37067 Map $1,149,873 Mckays Mill Sec 19 Pemberton Heights Dr Franklin 37067 Map $1,025,000 Oakleaf Est Sec 1 2252 Henpeck Ln Franklin 37064 Map $889,345 Daventry Sec2 3189 Chase Point Dr Franklin 37067 Map $850,000 Highlands @ Ladd Park Sec19 224 Rich Cir Franklin 37064 Map