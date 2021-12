Top 10 Most Expensive Property Transfers in Franklin for Dec. 13-17

See the top 10 most expensive property transfers in Franklin Tennessee for December 13-17, 2021. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode Map $3,614,458 Carothers Crossing West 5045 Carothers Pkwy Franklin 37067 Map $1,875,000 Westhaven Section 27 1547 Championship Blvd Franklin 37064 Map $1,858,069 Lookaway Farms Sec1 6004 Lookaway Cir Franklin 37064 Map $1,750,000 Westhaven Sec57 3097 Conar St Franklin 37064 $1,584,499 Lookaway Farms Sec1 6401 High Top Ct Franklin 37067 Map $1,530,000 Westhaven Sec57 1806 Eliot Rd Franklin 37064 Map $1,527,000 Westhaven Sec57 1800 Eliot Rd Franklin 37064 Map $1,515,000 5596 Boy Scout Rd Franklin 37064 Map $1,500,000 Sloan George A 5016 Carters Creek Pk Franklin 37064 Map $1,480,000 Murfreesboro Rd Franklin 37067