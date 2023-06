SEVERE Thunderstorm Watch For Middle Tennessee Including CMA Fest

CMA Fest temporarily has closed stages as storms are popping up ahead of the main system

Severe Thunderstorm Watch

SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 265 NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK 225 PM CDT SUN JUN 11 2023 SEVERE THUNDERSTORM WATCH 265 IS IN EFFECT UNTIL 1000 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS TNC003-015-021-027-031-035-037-041-043-049-055-061-081-083-085- 087-099-101-111-117-119-125-133-135-137-141-147-149-159-161-165- 169-175-177-181-185-187-189-120300- /O.NEW.KWNS.SV.A.0265.230611T1925Z-230612T0300Z/ TN . TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE BEDFORD CANNON CHEATHAM CLAY COFFEE CUMBERLAND DAVIDSON DE KALB DICKSON FENTRESS GILES GRUNDY HICKMAN HOUSTON HUMPHREYS JACKSON LAWRENCE LEWIS MACON MARSHALL MAURY MONTGOMERY OVERTON PERRY PICKETT PUTNAM ROBERTSON RUTHERFORD SMITH STEWART SUMNER TROUSDALE VAN BUREN WARREN WAYNE WHITE WILLIAMSON WILSON