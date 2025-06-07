Severe Thunderstorm Watch 6-7-2025

By
Clark Shelton
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SEVERE THUNDERSTORM WATCH OUTLINE UPDATE FOR WS 385
NWS STORM PREDICTION CENTER NORMAN OK
1150 AM CDT SAT JUN 7 2025

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 385 IS IN EFFECT UNTIL 600 PM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

TNC003-015-031-041-051-055-061-081-099-101-103-117-119-127-135-
149-175-177-181-185-187-072300-
/O.NEW.KWNS.SV.A.0385.250607T1650Z-250607T2300Z/

TN
.    TENNESSEE COUNTIES INCLUDED ARE

BEDFORD              CANNON              COFFEE
DE KALB              FRANKLIN            GILES
GRUNDY               HICKMAN             LAWRENCE
LEWIS                LINCOLN             MARSHALL
MAURY                MOORE               PERRY
RUTHERFORD           VAN BUREN           WARREN
WAYNE                WHITE               WILLIAMSON
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Clark Shelton
Clark Shelton
Cark Shelton lived in Franklin, Tn for over 20 years and has been with the company since its first year. Clark’s background in sales, web development and writing gives him the ability to wear many hats. Clark currently splits his time between Franklin and Cancun, Mexico.

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