Ruby Sunshine Celebrates National Bloody Mary Day with a New Year’s Souvenir

Ruby Sunshine is ringing in the New Year with a bold brunch moment for National Bloody Mary Day on Jan. 1.
For one day only, guests can opt to enjoy Ruby Sunshine’s award-winning Bloody Mary served in a limited-edition souvenir cup, available as an add-on while supplies last. Each cocktail served in the collectible cup is priced at $15.50, making it a fun New Year’s Day treat — and a fitting nod to National Hangover Day.
Ruby Sunshine is located at:
1800 21st Ave S, Nashville, TN, 37212
231 Public Square, Franklin, TN, 37064
