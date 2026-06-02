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Retail Food Health Scores for Williamson County June 2, 2026

By
Michael Carpenter
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food health scores

These are the food safety retail health scores for Williamson County with their most recent inspection score as of June 2, 2026, according to the Tennessee Department of Agriculture’s latest available health score information. This includes grocery stores, Gas Stations, and more.

NameScoreDateAddressCityZip
CIRCLE K #47039077210/24/20251100 Hillsboro RoadFranklin37064
CIRCLE K #47039207306/01/20267108 Moores LaneBrentwood37027
MI PUEBLITO7312/16/2025503 Liberty PikeFranklin37064
7-ELEVEN #41713H7601/22/20266970 Nolensville PikeBrentwood37027
LVS LLC DBA CHAI SAMOSA7905/14/2026330 Mayfield Dr., #C5Franklin37067
T-MART7910/29/20251528 Highway 96 WFairview37062
TWO WAY MARKET7911/19/20257207 Nolensville RdNolensville37135
LEIPERS FORK MARKET8002/04/20264348 Old Hillsboro RdFranklin37064
TWICE DAILY #66218001/14/2026501 Cool Spring BlvdFranklin37064
FAIRVIEW FUEL & FOOD MART8101/13/20262655 Fairview BlvdFairview37062
PUBLIX #15298106/01/20265021 Hughes Crossing BlvdFranklin37064
BRENTWOOD MARKET8301/21/2026925 Franklin RdBrentwood37027
CIRCLE K #47039148305/08/20261501 New Highway 96 WFranklin37064
DOLLAR GENERAL #203308312/23/20241391 N Highway 96Fairview37062
TWICE DAILY/WHITE BISON #61808312/11/20254404 Peytonsville RoadFranklin37064
GLENN'S GROCERY8408/29/20244778 Peytonsville RdFranklin37064
TA FRANKLIN8402/25/20264400 Peytonsville RoadFranklin37064
COUNTRY MARKET & DELI8501/12/20268402 Horton HwyCollege Grove37046
HERBAN MARKET8502/19/20263078 Maddux Way StFranklin37069
KROGER #5968512/16/2025210 Franklin RdBrentwood37027
RAPID PAK8511/26/20254810 Murfreesboro RdArrington37014
TWICE DAILY #66068504/10/2026116 Franklin RdBrentwood37027
LOS PRIMOS8602/24/20261203 Murfreesboro RdFranklin37064
PUBLIX #1608612/04/20252020 Fieldstone PkwyFranklin37064
SUBWAY #47039678601/21/20268009 Moores LaneBrentwood37027
7-ELEVEN #41067H8711/26/2025449 Cool Springs BlvdFranklin37064
FAIRVIEW SHELL MARKET8701/13/20261701 FAIRVIEW BOULEVARD SOUTHFAIRVIEW37062
INDIA BAZAAR8701/21/2026330 Mayfield DrFranklin37067
KROGER #5268701/13/20262020 Mallory LnFranklin37067
KROGER #5708712/11/20253054 Columbia AveFranklin37064
TWICE DAILY #61818703/04/20265060 Carothers ParkwayFranklin37064
TWICE DAILY #66508712/01/20251732 N Carothers PkwyBrentwood37027
JEWELL'S MARKET8801/13/20261421 W Main StFranklin37064
NOLENSVILLE EXXON8811/26/20257136 NOLENSVILLE ROADNOLENSVILLE37135
OUMI SUSHI@SPROUTS#5808811/05/20251010 Murfreesboro RdFranklin37064
SERVE-N-GO #78804/09/20264699 Columbia PikeThompsons Station37179
WILLIAM'S PRODUCE8812/01/2025208 New Highway 96 WFranklin37064
BETHESDA DISCOUNT MKT8903/02/20264965 Bethesda Duplex RdCollege Grove37046
CIRCLE K #47039258904/09/20267002 City Center WayFairview37062
CONCORD CORNER MARKET8901/14/20261101 Wilson PikeBrentwood37027
EARLY'S HONEY STAND8905/02/20255075 Main StSpring Hill37174
FLAVOUR LLC8903/05/20262231 Hillsboro RoadFranklin37069
KROGER #5888912/10/20254726 Traders WayThompsons Station37179
MURPHY EXPRESS #87008904/29/20263028 Bellshire Village DrSpring Hill37174
SAM'S CLUB #62498905/22/20263070 Mallory LaneFranklin37067
SERV N GO #88912/23/20251883 Lewisburg PikeThompsons Station37179
TWICE DAILY #66238903/05/20261316 Murfreesboro RoadFranklin37064
WAL-MART #30178912/16/20254959 Main StSpring Hill37174
YUMMI SUSHI @ KROGER #5888903/27/20264726 Traders WayThompsons Station37179
ALDI #529003/12/2026209 S Royal Oaks BlvdFranklin37064
DOLLAR GENERAL STORE #304239006/13/20251203 Murfreesboro RdFranklin37064
FLYING J TRAVEL CENTER #7209010/29/20251420 Highway 96 NFairview37062
HICKORY FARMS #173209010/30/20241800 Galleria BlvdFranklin37064
IAN'S MARKET #1709002/10/20261425 Highway 96 NorthFairview37062
MARKET MASTER9001/09/20261814 Columbia AveFranklin37064
MOON WINE AND SPIRITS LLC9004/29/20266910 Moores LaneBrentwood37027
PUBLIX #1429012/03/20258105 Moores LnBrentwood37027
TWICE DAILY #77169001/21/20268101A Moores LnBrentwood37027
WAL-MART #31379001/16/20267100 Hopgood RdFairview37062
WAL-MART SUPERCENTER #2729012/09/20253600 Mallory LaneFranklin37067
ALDI #039112/16/20251701 Mallory LnBrentwood37027
ALDI #539103/20/20254917 Main StSpring Hill37174
CIRCLE K #47039109110/30/20251501 Murfreesboro RoadFranklin37067
CVS PHARMACY #70999104/24/20259101 Carothers PkwyFranklin37067
FUJISAN SUSHI9103/19/20263070 Mallory LnFranklin37067
HALF WAY MARKET9101/23/20261419 W Main StFranklin37064
LOKALES JUICE9111/26/20257332 Nolensville Rd, Suite 304Nolensville37135
ONE STOP MARKET9101/09/20262350 Lewisburg PikeFranklin37064
YUMMI SUSHI @ KROGER #5689101/23/2026411 Whitman StreetFranklin37064
AFC SUSHI @ PUBLIX #15299212/09/20255021 Hughes Crossing BlvdFranklin37064
DOLLAR TREE #084459212/23/20242415 Fairview BlvdFairview37062
MAPCO #33039203/11/2026501 Liberty PikeFranklin37064
OH MY CHIVES NATURAL MARKET9204/22/20267332 Nolensville Rd - Suite #304Nolensville37135
PUBLIX #10319212/08/20251400 Liberty Pike Suite 200Franklin37067
SIMPLY LIVING LIFE9201/12/20266990 Moores LnBrentwood37027
SUBWAY #592599202/05/20267100 Hopgood RdFairview37062
SUBWAY #606059204/30/20264959 Main StSpring Hill37174
SUDDEN SERVICE #72099211/20/20252195 Hillsboro RdFranklin37064
THE FRESH MARKET #589212/17/2025235 Franklin RdBrentwood37027
ALDI #509304/22/20257117 Southpoint PkwyBrentwood37027
COSTCO WHOLESALE #3869306/02/202698 Seaboard LnBrentwood37027
LOS COMPADRES CARNICERIA INC9304/22/20261328 West Main StreetFranklin37064
PUBLIX #10479305/21/20264935 Columbia PikeSpring Hill37174
PUBLIX #13609301/20/20267014 City Center WayFairview37062
RICHARD & BETTY REED PRODUCE9304/29/2026342 4th Ave NFranklin37064
ROMA MARKET9305/05/20261116 W Main StFranklin37064
SONESTA ES SUITES NASHVILLE BRENTWOOD9305/27/2025206 Ward CirBrentwood37027
SPROUTS FARMERS MARKET #5809305/14/20261010 Murfreesboro RdFranklin37064
SUDDEN SERVICE #61249302/03/20261410 Murfreesboro RdFranklin37064
TARGET #19639301/07/20263064 Columbia AveFranklin37064
CIRCLE K #47039089405/27/20268009 Moores LaneBrentwood37027
DENNY'S9402/10/20261420 Highway 96 NFairview37062
DOLLAR TREE #53709411/20/20251113 Murfreesboro RdFranklin37064
KROGER #5769411/05/2025595 Hillsboro Rd Ste# 305Franklin37064
KROGER #5929401/07/20261203 Murfreesboro RdFranklin37064
MOOBERRY FARMS9401/20/20268810 Horton HIghwayCollege Grove37046
RED DOG WINE & SPIRITS9411/20/20251031 RIVERSIDE DRIVEFRANKLIN37064
SUBWAY #178359402/05/20262209 Fairview BlvdFairview37062
SUSHI WITH GUSTO9403/26/2026235 Franklin RdBrentwood
TRADER JOE #7929412/10/2025545 Cool Springs BlvdFranklin37067
TWICE DAILY #61909403/19/20267001 Berry Farms CrossingFranklin37064
TWICE DAILY #88499403/12/2026229 South Royal Oaks BlvdFranklin37064
WHOLE FOODS #103219402/13/20261566 W Mcewen DrFranklin37067
YUMMI SUSHI @ KROGER #5949404/08/20264900 Port Royal RoadSpring Hill37174
AFC SUSHI @ PUBLIX #20099511/19/20257344 Nolensville RoadNolensville37135
CIRCLE K #47036929505/13/20268003 Horton HwyArrington37014
DOLLAR GENERAL #46789511/19/2025595 Hillsboro Rd Suite 303Franklin37064
FAIRVIEW MARKET9501/12/20262021 Fairview BlvdFairview37062
JANE'S CAKE & BAKING SUPPLY, LLC9503/05/202699 Seaboard Ln. Ste. 400Brentwood37027
KROGER #5689512/05/2025411 Whitman RdFranklin37064
LA VILLA9502/10/2026454 Downs BlvdFranklin37064
MAX'S CONVENIENCE SHOP9502/03/20261017 Riverside DrFranklin37064
PUBLIX #1769505/15/20261021 Riverside DrFranklin37064
SNOWFRUITS 5929511/20/20251203 Murfreesboro Rd. Ste. 100Franklin37067
SUDDEN SERVICE #88169511/26/20251500 Columbia AveFranklin37064
TIENDA LA VILLA9512/03/20252015 Wall StSpring Hill37174
TWICE DAILY #71239512/03/20257112 Moores LnBrentwood37027
TWICE DAILY #80909502/02/20261616 Franklin RdBrentwood37027
WALGREENS #49039502/28/2025530 Cool Springs BlvdFranklin37067
AFC SUSHI @ PUBLIX #13609610/29/20257014 City Center WayFairview37062
AFC SUSHI@PUBLIX#10219612/09/2025101 Creekside CrossingBrentwood37027
AFC SUSHI@PUBLIX#1429604/20/20268105 Moores LnBrentwood37027
AFC SUSHI@PUBLIX#1769601/20/20261021 Riverside DrFranklin37064
CVS PHARMACY #64159611/20/20251154 Liberty PikeFranklin37067
DAVIS GENERAL 1928 LLC9602/05/20265600 Leipers Creek RoadFranklin37064
DOLLAR GENERAL #36949611/20/20257210 Nolensville RdNolensville37135
FAIRVIEW MARKET9602/04/20262209 Fairview BlvdFairview37062
LITTLE BROS SHELL, INC.9606/01/2026141 Franklin RdBrentwood37027
LONE STAR MARKET - McEwen Northside Bldg 1 Lobby9601/29/20254015 Aspen Grove DriveFranklin37067
PUBLIX #10219601/13/2026101 Creekside CrossingBrentwood37027
SNOWFRUITS #5269612/17/20252020 Mallory LnFranklin37067
SNOWFRUITS #5689611/04/2025411 Whitman RdFranklin37064
SNOWFRUITS 5709605/08/20263054 Columbia AveFranklin37064
SNOWFRUITS# 5969601/21/2026210 Franklin Rd. #100Brentwood37027
TRIUNE MARKET & DELI9611/04/20258026 Horton HwyArrington37014
TWICE DAILY #61409603/02/20268064 Horton HighwayArrington37014
YUMMI SUSHI @ KROGER #5709603/26/20263054 Columbia AvenueFranklin37064
DOLLAR GENERAL STORE #32309705/01/20252391 Fairview Blvd. WestFairview37062
DOLLAR TREE #30659705/27/20251612 Galleria BlvdBrentwood37027
FOOD SAVER #79702/05/20262080 Fairview Blvd WFairview37062
GRAPEVINE WINE & SPIRITS9712/04/20258109 Moores LnBrentwood37027
MAPCO EXPRESS #33269712/11/2025240 N Franklin RdFranklin37064
MAPCO EXPRESS #34099711/21/2025158 Franklin RdBrentwood37027
THE BUTCHER BLOCK9705/27/20269100-A Carothers PkwyFranklin37067
WALGREENS #19899703/24/20254932 Columbia PikeSpring Hill37174
AFC SUSHI@PUBLIX#10319804/22/20261400 Liberty PikeFranklin37067
CIRCLE K #47039219812/04/20251301 Murfreesboro RoadFranklin37064
CLUB DEMONSTRATION SERVICES INC.9810/30/202598 Seaboard LnBrentwood37027
FUTUREBEAN COFFEE9801/13/20263600 Mallory LaneFranklin37067
SAM MARKET9803/09/20261535 Columbia AvenueFranklin37164
SCHAKOLAD CHOCOLATE FACTORY9802/10/20261735 Galleria BlvdFranklin37067
THE FEED MILL9811/19/20257280 Nolensville RdNolensville37135
THE PANTRY9802/10/20261874 W Mcewen DrFranklin37067
TWICE DAILY #88159802/03/2026222 W New Highway 96Franklin37064
WALGREEN'S #47109812/04/20251509 Murfreesboro RdFranklin37067
WALGREEN'S #64099805/27/2025101 Franklin RdBrentwood37027
WALGREEN'S #74949811/21/20251008 Center Point PlFranklin37064
WALGREENS # 101919807/31/20251649 Franklin RdBrentwood37027
WALGREENS #61059812/16/20259100 Carothers Pkwy. Unit BFranklin37067
WALGREENS #75189812/04/20251451 New Highway 96 WestFranklin37064
YUMMI SUSHI @ KROGER #5929801/23/20261203 Murfreesboro RoadFranklin37064
CVS PHARMACY #3869904/25/20254805 Columbia PikeThompsons Station37179
DOLLAR TREE STORE #070889903/14/20254915 Main StSpring Hill37174
FAST STOP MARKET #19902/04/20262100 Wall StSpring Hill37174
G.F.S. MARKETPLACE9910/30/202595 A-seaboard LnBrentwood37027
HATCHER FAMILY DAIRY STORE9902/18/20266545 Arno RdCollege Grove37046
NOBLE SPRINGS FARM9905/04/20263144 Blazer RdFranklin37064
TARGET #6959901/07/20261701 Galleria BlvdFranklin37067
TWICE DAILY # 88599911/26/20251403 Lewisburg PikeFranklin37064
TWICE DAILY #72169905/14/2026910 Oldham DrNolensville37135
65 SHELL TN-9610003/04/20261125 Murfreesboro RoadFranklin37064
AFC SUSHI @ PUBLIX #16010012/05/20252020 Fieldstone PkwyFranklin37064
BEAR CREEK FARM10011/05/20253515 Gray LnThompsons Station37179
BOATMAN'S FARM10010/17/20245721 Carters Creek PikeThompsons Station37179
BOATMAN'S FARM10010/17/20245721 Carters Creek PikeThompsons Station37179
BUY THE WAY10003/27/20266327 Arno RdFranklin37064
CASE SELECTS WINES & SPIRITS, LLC10005/06/20253046 Columbia Ave Suite #104Franklin37064
CROWN WINERY LLC10004/17/20254165 Old Hillsboro RoadFranklin37064
CVS PHARMACY #639910008/04/2025101 Farrier LnFranklin37064
DUNKIN10003/24/20261425 Highway 96 NorthFairview37062
FOX GROCERY10002/06/20265773 Bending Chestnut RdFranklin37064
FRANKLIN BUTCHERY LLC10002/23/2026129 Second Avenue NorthFranklin37064
HANA GROUP OPS LLC10002/13/20261566 W Mcewen DrFranklin37067
LONE STAR MARKET - McEwen Northside ii Bldg 3 Mailroom10009/23/20254015 Aspen Grove DriveFranklin37067
MAI SUSHI10004/15/20263600 Mallory LaneFranklin37067
MEATCO NOLO10011/21/20257180 Nolensville RoadNolensville37135
NASHVILLE OLIVE OIL CO10005/13/20253015 Belshire Village Dr - #105Spring Hill37174
RIVER ROCK FARMS LLC10003/11/20264268 Pate RdFranklin37064
SEMLER CATTLE COMPANY10003/11/20263350 Bailey RdFranklin37064
SNOWFRUITS# 57610012/01/2025595 Hillsboro RdFranklin37064
SONG HAVEN FARM10005/09/20257156 Bahne RoadFairview37062
STILL HOLLOW FARM10002/23/20264464 Jackson Hollow RoadFranklin
SUDDEN SERVICE #661310005/05/2026150 Franklin RdBrentwood37027
TEN THOUSAND FARMS10007/30/20252209 Raines CourtSpring Hill37174
THE FLY FARM10002/21/20256840 Owen Hill RdCollege Grove37046
THE NEW YORK BUTCHER SHOPPE10007/02/2025330 Franklin RoadBrentwood37027
TOTAL WINE SPIRITS BEER AND MORE10012/03/2024330 Franklin Rd., Ste. 306-CBrentwood37027
WALGREENS #0469510011/19/20252045 Fieldstone ParkwayFranklin37064
YUMMI SUSHI @ KROGER #52610007/15/20252020 Mallory LaneFranklin37067
YUMMI SUSHI @ KROGER #58910003/18/20266690 Nolensville RoadBrentwood37027

Important Information about Food Premises Reports

The information posted at the Tennessee Department of Agriculture about inspections and the score is valid only at the time the report was made. Conditions are subject to change.

This does not include reports and hazard ratings prior to May 1, 2016. Some food premises may not have reports since that date.

Updated information is posted as often as possible. The TDA State site may not reflect any changes made to correct the hazards identified or any new hazards that may occur subsequent to the time of the last assessment or inspection. In addition, there may be errors or omissions in the information.

Visitors are cautioned against interpreting the status of a particular facility based on only one report. While every effort is made to keep the information up-to-date and ensure that it is accurate, the Department is not responsible for discrepancies between information posted here and the actual inspection reports provided to the food establishment, pool, or water system and maintained on file at the department.

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