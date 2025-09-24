Recent Williamson County Obituaries for Sept. 24, 2025

The following obituaries represent lives lost in the Williamson County area during the past week, as published by Williamson Source. These notices honor community members who touched the lives of family, friends, and neighbors throughout our region.
Nancy Jenkins Huddleston
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
Charles Blakely Moore
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
John Fred Landers, Jr.
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
Linda Lea Cobb
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
Robert Lewis Gurich
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
Colleen Price Williams
Published: September 24, 2025 – Link to full obituary
James (Jim) Jamieson
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
John Sidney Hollis
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Stephen Gerard Horton
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Stacie Kathleen Beets Black
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Sara Elaine Jones
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Jacqueline Lee Morrison
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Angela Mary Testa
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
James Ronald ‘Ron’ Ellis
Published: September 23, 2025 – Link to full obituary
Robert Burton McKinney
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
Beverly Jean Valentine
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
The Rev. Dr. Harry Sharp Hassall
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
Brenda Moore
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
Wanda Gilbert
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
Gary Wayne Henry
Published: September 22, 2025 – Link to full obituary
Elsie Mai Smithson
Published: September 21, 2025 – Link to full obituary
Evelyn McGee Herbert
Published: September 19, 2025 – Link to full obituary
Carolyn Colleen George
Published: September 19, 2025 – Link to full obituary
David Morris Sain
Published: September 19, 2025 – Link to full obituary
Kimonthy Danell Fleming
Published: September 19, 2025 – Link to full obituary
Melissa Beth Edwards
Published: September 18, 2025 – Link to full obituary
Judith Knight Reissmann
Published: September 18, 2025 – Link to full obituary
Brenda Brewster Linkenhoker
Published: September 18, 2025 – Link to full obituary
Sandra Rae Malone
Published: September 18, 2025 – Link to full obituary
For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.
Please join our FREE Newsletter