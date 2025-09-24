Recent Williamson County Obituaries for Sept. 24, 2025

By
Michael Carpenter
-
recent Williamson county obituaries

The following obituaries represent lives lost in the Williamson County area during the past week, as published by Williamson Source. These notices honor community members who touched the lives of family, friends, and neighbors throughout our region.

Nancy Jenkins Huddleston

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

Charles Blakely Moore

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

John Fred Landers, Jr.

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

Linda Lea Cobb

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

Robert Lewis Gurich

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

Colleen Price Williams

Published: September 24, 2025 – Link to full obituary

James (Jim) Jamieson

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

John Sidney Hollis

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Stephen Gerard Horton

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Stacie Kathleen Beets Black

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Sara Elaine Jones

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Jacqueline Lee Morrison

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Angela Mary Testa

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

James Ronald ‘Ron’ Ellis

Published: September 23, 2025 – Link to full obituary

Robert Burton McKinney

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

Beverly Jean Valentine

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

The Rev. Dr. Harry Sharp Hassall

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

Brenda Moore

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

Wanda Gilbert

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

Gary Wayne Henry

Published: September 22, 2025 – Link to full obituary

Elsie Mai Smithson

Published: September 21, 2025 – Link to full obituary

Evelyn McGee Herbert

Published: September 19, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Colleen George

Published: September 19, 2025 – Link to full obituary

David Morris Sain

Published: September 19, 2025 – Link to full obituary

Kimonthy Danell Fleming

Published: September 19, 2025 – Link to full obituary

Melissa Beth Edwards

Published: September 18, 2025 – Link to full obituary

Judith Knight Reissmann

Published: September 18, 2025 – Link to full obituary

Brenda Brewster Linkenhoker

Published: September 18, 2025 – Link to full obituary

Sandra Rae Malone

Published: September 18, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

