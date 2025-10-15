Recent Williamson County Obituaries for Oct. 15, 2025

By
Michael Carpenter
-
recent Williamson county obituaries

The following obituaries were published by Williamson Source between October 8 and October 15, 2025. For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source.

John Robert Chastain

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Patricia Ann Turocy

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Ruth Ann Cox

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Virginia H. Lapins

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Jane Elizabeth Bryant

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Michael Clifton Farmer

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

James Thomas Brewer Jr.

Published: October 15, 2025 – Link to full obituary

Virginia Doris Ford

Published: October 14, 2025 – Link to full obituary

Judy Bragan

Published: October 14, 2025 – Link to full obituary

Hazel Marie Greer

Published: October 14, 2025 – Link to full obituary

Maria Basulto Valadez

Published: October 14, 2025 – Link to full obituary

Alexine Wilkerson

Published: October 14, 2025 – Link to full obituary

Salvatore Piccolo

Published: October 13, 2025 – Link to full obituary

Mary Katherine Kimbell Sprayberry

Published: October 13, 2025 – Link to full obituary

Flora Jean Law Williams

Published: October 13, 2025 – Link to full obituary

Maria Lopez-Chaparro

Published: October 13, 2025 – Link to full obituary

Shirley Kay Jones

Published: October 13, 2025 – Link to full obituary

Max Edward Griggs

Published: October 10, 2025 – Link to full obituary

Laila Rose Santiago

Published: October 10, 2025 – Link to full obituary

Kimiyo Murata-Soraci

Published: October 10, 2025 – Link to full obituary

Donna Iris Albin

Published: October 9, 2025 – Link to full obituary

Joyce Nicole Jennette Cummins

Published: October 8, 2025 – Link to full obituary

Elizabeth Jane Bishop

Published: October 8, 2025 – Link to full obituary

