Recent Williamson County Obituaries for Nov. 5, 2025

By
Michael Carpenter
-
The following obituaries were gathered from Williamson Source during the period of October 29 – November 5, 2025. Our hearts go out to all families and friends during this difficult time.

Catherina Anne Watry

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Betty Jean Lewis

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Peter Carr Mefford Herbert

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Carl Lankford Vaughan

Published: November 5, 2025 – Link to full obituary

Clayton Agee

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

John Francis Dunn

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

Barbara Joan Lumpkins Owen

Published: November 4, 2025 – Link to full obituary

Raynor Carl White Jr.

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Sharon Elizabeth Hall

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Victor Karl Hundt

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Larry Russell Sanderson

Published: November 3, 2025 – Link to full obituary

Timothy Don Princehorn

Published: November 2, 2025 – Link to full obituary

Jeannette K Paul

Published: October 31, 2025 – Link to full obituary

Carney Austin Patterson, Jr.

Published: October 31, 2025 – Link to full obituary

Roy Buddy Hudgins Jr.

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Robert ‘Bobby’ Walter Medaugh

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Rosie Virginia Evans

Published: October 30, 2025 – Link to full obituary

Hubert Dennison

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Otto Frederick Zeise III

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

Joe Edward Dowell

Published: October 29, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

