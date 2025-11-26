Recent Williamson County Obituaries for Nov. 26, 2025

By
Michael Carpenter
-
recent Williamson county obituaries

The following obituaries were gathered from Williamson Source during the week of November 19-26, 2025. Our hearts go out to all families and friends during this difficult time.

Vanessa L. Hiller

Published: November 26, 2025 – Link to full obituary

Cora Irene Hendrix Pipkin

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Margaret Ann Horras

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Ricky Hoover

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Thomas ‘Tom’ Joseph Ille

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Patrick ‘Pat’ Alan Springer

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Pelayo Jesus Correa

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Katie Maude Giles

Published: November 25, 2025 – Link to full obituary

Christy Leann Smith

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Janora Lee Anderson

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

Ruben Bilbro Pruitt

Published: November 24, 2025 – Link to full obituary

James “Jim” Finney

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Dana Shontele Craft

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Thomas “Tom” Edward Spraggins

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Jerry Oliver Gillespie

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

John Paul Love

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Audrey Greer

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Jorge Macias Gomez

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

Thomas “Mitch” Mitchell Miller

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

David “Dave” Eugene Morrison

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

James Milton ‘Tootie’ Kelton

Published: November 21, 2025 – Link to full obituary

James LaBrec

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Tom Ferrell

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Juanita Joyce Jennette

Published: November 20, 2025 – Link to full obituary

Lois Sauer Degler

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Juanita Clough Riggin

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Jennifer Day

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Wilma C. Sullivan

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Barbara Jean King

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Gerald Francis Palys

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Mary Charles Stone Bramblett

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

Gary Edward Clark

Published: November 19, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here