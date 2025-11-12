Recent Williamson County Obituaries for Nov. 12, 2025

recent Williamson county obituaries

The following obituaries were gathered from Williamson Source during the week of November 6-12, 2025. Our hearts go out to all families and friends during this difficult time.

Marc Harden Harper

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Melissa Carol Harris

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

David Clayton

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Allan Donald Williams

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Kenneth Sersland

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Audrey Ruth Scherch

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Stephen Joseph Adams Sr.

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Herman Nelson McLemore

Published: November 12, 2025 – Link to full obituary

Allen Adcox

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Kathaleen Phillips

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Francesca Maria Stallone Gangi

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Mary Ann Pointer

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Mary Katheryne Dixon

Published: November 11, 2025 – Link to full obituary

Roberta Ann Coltrane

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Dorris Wendell Martin

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Bonnie Lou Martin

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Charles Wayne Clark

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Stephanie Olivieri-Ortiz

Published: November 10, 2025 – Link to full obituary

Beth Lunn Johnston Feenstra

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Chuck Eirschele

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

William Mark McMillen

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Audrey G. Vasil

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Bessie Mae Taylor Still

Published: November 7, 2025 – Link to full obituary

Elvis Presley Jones

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

Abbey Leanne Elliott

Published: November 6, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

