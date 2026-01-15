Recent Williamson County Obituaries for Jan. 15, 2026

The following obituaries were published by Williamson Source between January 8 and January 15, 2026. Our thoughts are with all families during this difficult time.
Timothy “Tim” Wayne Cartwright
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
James Luther White
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
Georgia Marie Hall Welch
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
Jodi Eulene Patterson
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
Kevin James Mattox
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
Thelma Marie McCullough
Published: January 15, 2026 – Link to full obituary
Fred Brooks Jr.
Published: January 14, 2026 – Link to full obituary
Morris Skinner
Published: January 13, 2026 – Link to full obituary
William “Bill” Rex Reece
Published: January 13, 2026 – Link to full obituary
James Glen “Jim” Van Hook
Published: January 13, 2026 – Link to full obituary
Henry Clay Smith
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Pamela “Pam” Faye Zelaya
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Paula Sikes Rummage
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Bobby Bratcher
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Rosie Watts Blackmon
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Dwinna Williams Howard Walker
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Wanda Jane Inman
Published: January 12, 2026 – Link to full obituary
Charles Eugene Taylor
Published: January 9, 2026 – Link to full obituary
Henry Benjamin Roberson
Published: January 9, 2026 – Link to full obituary
Claude T. Jackson, Jr.
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
Kristofer Adam Vanatta
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
Madeline Kennedy Longo
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
Mary Virginia Myers
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
Alice Erlene Englebright
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
Mark Edwin Clark
Published: January 8, 2026 – Link to full obituary
For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.
Please join our FREE Newsletter