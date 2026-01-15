Recent Williamson County Obituaries for Jan. 15, 2026

The following obituaries were published by Williamson Source between January 8 and January 15, 2026. Our thoughts are with all families during this difficult time.

Timothy “Tim” Wayne Cartwright

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

James Luther White

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

Georgia Marie Hall Welch

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

Jodi Eulene Patterson

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

Kevin James Mattox

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

Thelma Marie McCullough

Published: January 15, 2026 – Link to full obituary

Fred Brooks Jr.

Published: January 14, 2026 – Link to full obituary

Morris Skinner

Published: January 13, 2026 – Link to full obituary

William “Bill” Rex Reece

Published: January 13, 2026 – Link to full obituary

James Glen “Jim” Van Hook

Published: January 13, 2026 – Link to full obituary

Henry Clay Smith

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Pamela “Pam” Faye Zelaya

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Paula Sikes Rummage

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Bobby Bratcher

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Rosie Watts Blackmon

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Dwinna Williams Howard Walker

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Wanda Jane Inman

Published: January 12, 2026 – Link to full obituary

Charles Eugene Taylor

Published: January 9, 2026 – Link to full obituary

Henry Benjamin Roberson

Published: January 9, 2026 – Link to full obituary

Claude T. Jackson, Jr.

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Kristofer Adam Vanatta

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Madeline Kennedy Longo

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Mary Virginia Myers

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Alice Erlene Englebright

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Mark Edwin Clark

Published: January 8, 2026 – Link to full obituary

Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

