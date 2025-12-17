Recent Williamson County Obituaries for Dec. 17, 2025

By
Michael Carpenter
-
obituaries

The following obituaries were gathered from Williamson Source during the week of December 11-17, 2025. Our hearts go out to all families and friends during this difficult time.

Nancy Duggan Puryear

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Joyce Diane Day

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

James ‘Jim’ Thomas DeHart

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

George Sanford

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Mickey ‘Mike’ Matheson

Published: December 17, 2025 – Link to full obituary

Samuel Joseph ‘Joey’ Harris

Published: December 16, 2025 – Link to full obituary

Danielle Tianna Perro

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Gerald Dennis McCormick

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

James Vannoy

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Val Dene Harvey

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Mary Galantowicz

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Clifton Duncan ‘Mouse’ Curll

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Cherry Diane Polk Carter

Published: December 15, 2025 – Link to full obituary

Elaine Taylor Fussell

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Susie Mae Heithcock

Published: December 12, 2025 – Link to full obituary

Wanda Elaine Williams Monroe

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Lynn Davis

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Jim Demos

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

Janelle Marie Giles

Published: December 11, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here