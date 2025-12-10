Recent Williamson County Obituaries for Dec. 10, 2025

By
Michael Carpenter
-
recent Williamson county obituaries

The following obituaries were gathered from Williamson Source during the week of November 27 – December 10, 2025. Our hearts go out to all families and friends during this difficult time.

Jean Margaret Moffatt Bentley

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Louise Wilson

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Edith Fulford Reaves

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Rosario G. Knobloch

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

William Harris Jr.

Published: December 10, 2025 – Link to full obituary

Joann Rita Trolan Huber

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Jane Rosalyn Stone Hickman

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Patricia Jean Klein

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Larry Patrick

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

William James Wilson III

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

David Roland Rigney

Published: December 9, 2025 – Link to full obituary

Judy Arleen Betzold

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Andrew Frazier McClarney

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Claudia Fox Burns

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Lewis Doc Freeman

Published: December 8, 2025 – Link to full obituary

Jean F. Beasley

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Douglas John Janowski

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

James Ellsworth French

Published: December 5, 2025 – Link to full obituary

Zeneith O’Neal Garland Cole

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Peggy Joanne Turner

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Carolyn Sue Halsted

Published: December 4, 2025 – Link to full obituary

Joann Rita Trolan Huber

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Jonathan Mark Buford

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Mary Elizabeth ‘Betty’ Brown

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Ivadell Beasley Robinson Allgood

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

John Willie Carter

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Linda Gale Hammonds

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Robert Lee Roberts

Published: December 3, 2025 – Link to full obituary

Barbara Light

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Sandra Ann Nagel

Published: December 2, 2025 – Link to full obituary

Gracie Elizabeth Lynn

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Paul Albert McCord

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

William Jennings Edmondson

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

John L. Lackey

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Jerry ‘Soul Train’ Scruggs

Published: December 1, 2025 – Link to full obituary

Dorothy Smith

Published: November 28, 2025 – Link to full obituary

Alice Jean Petok

Published: November 27, 2025 – Link to full obituary

Fred D Wilson

Published: November 27, 2025 – Link to full obituary

For more obituaries and to stay updated on community news, visit Williamson Source. Our thoughts are with all the families and friends who are mourning the loss of their loved ones during this time.

facebookShare on Facebook
TwitterTweet

Please join our FREE Newsletter

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here