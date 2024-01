Real Estate Property Transfers in Spring Hill for December 18, 2023

See property transfers in Spring Hill Tennessee for December 18-21, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $890,000 Autumn Ridge Ph8 Sec1 Pb 67 Pg 150 2029 Autumn Ridge Way Spring Hill 37174 $430,204 Landings @ Preston Park Pb 77 Pg 85 1937 Amacher Dr Spring Hill 37174 $714,557 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 518 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $713,523 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 619 Conifer Dr Spring Hill 37174 $742,451 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 525 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $661,675 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 521 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $625,529 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 514 Wilkerson Place Spring Hill 37174 $739,204 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 623 Conifer Dr Spring Hill 37174 $569,333 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 612 Conifer Dr Spring Hill 37174 $615,039 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 616 Conifer Dr Spring Hill 37174 $585,314 Wilkerson Place Ph2a Pb 80 Pg 84 614 Conifer Dr Spring Hill 37174 $410,000 Landings @ Preston Park Pb 77 Pg 85 Rosling Pvt Pass Spring Hill 37174 $410,000 Landings @ Preston Park Pb 77 Pg 85 Rosling Pvt Pass Spring Hill 37174 $335,630 Landings @ Preston Park Pb 77 Pg 85 1941 Amacher Dr Spring Hill 37174 $730,000 Arbors @ Autumn Ridge Ph13 Pb 67 Pg 19 4100 Miles Johnson Pkwy Spring Hill 37174