Real Estate Property Transfers in Nolensville for November 28, 2022

See property transfers in Nolensville Tennessee for November 28 through December 2, 2022.

Price Subdivision Address City Zipcode $1,298,184.00 Annecy Ph2a 1100 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $971,630.00 Scales Farmstead Ph3b 3060 Palladian Ln Nolensville 37135 $1,202,895.00 Annecy Ph1 4645 Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $850,000.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 812 Edson Ln Nolensville 37135 $1,071,405.00 Scales Farmstead Ph3b 3065 Palladian Ln Nolensville 37135 $1,312,744.00 Annecy Ph2b 1533 Esplanade Dr Nolensville 37135 $1,181,098.00 Annecy Ph2b 2044 Bocage Cir Nolensville 37135 $924,589.00 Annecy Ph2b 2017 Bocage Cir Nolensville 37135 $660,070.00 Lochridge Sec3 3010 Ozment Dr Nolensville 37135 $15,000.00 Stonebrook Sec 4 1413 Bluegrass Rd Nolensville 37135 $936,450.00 Lochridge Sec1 1001 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $670,000.00 Ballenger Farms Ph 1 3028 Ballenger Dr Nolensville 37135 $890,000.00 Woods @ Burberry Glen Ph3a 1017 Wadeslea Ln Nolensville 37135