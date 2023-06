Real Estate Property Transfers in Nolensville for May 8, 2023

See property transfers in Nolensville Tennessee for May 8-12, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $890,000.00 Nolenmeade 802 Nolenmeade Place Nolensville 37135 $749,900.00 Burberry Glen Ph3a 812 Ravensdowne Dr Nolensville 37135 $998,642.00 Annecy Ph1 2190 Broadway St Nolensville 37135 $789,000.00 Burkitt Place Ph 2-a 8152 Middlewick Ln Nolensville 37135 $500,000.00 Stonebrook Sec 7 1130 Oak Creek Dr Nolensville 37135 $924,000.00 Summerlyn Sec3 1141 Eckerton Dr Nolensville 37135 $687,324.00 Lochridge Sec3 3045 Ozment Dr Nolensville 37135 $834,990.00 Annecy Ph1 2231 Broadway St Nolensville 37135 $1,125,000.00 Benington Sec 2 2516 Benington Place Nolensville 37135 $1,099,900.00 Annecy Ph1 1109 Angela Ann Ct Nolensville 37135