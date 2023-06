Real Estate Property Transfers in Nolensville for May 20, 2023

See property transfers in Nolensville Tennessee for May 30 through June 2, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,201,200.00 Annecy Ph3c 3536 Josephine Way Nolensville 37135 $935,000.00 Woods @ Burberry Glen Ph4b 1283 Craigleigh Dr Nolensville 37135 $849,900.00 Arrington Retreat Sec 3 409 Pastoral Way Nolensville 37135 $1,160,000.00 Scales Farmstead Ph2 433 Herring Trl Nolensville 37135 $650,000.00 Stonebrook Sec 10 995 Dortch Ln Nolensville 37135 $690,000.00 Mcfarlin Woods Sec 2 252 Norfolk Ln Nolensville 37135 $940,000.00 Arrington Retreat Sec 3 524 Great Angelica Way Nolensville 37135 $6,600,000.00 2676 Sanford Rd Nolensville 37135 $1,134,990.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 819 Novalis St Nolensville 37135 $1,300,000.00 Benington 2 Sec1 421 Oldenburg Rd Nolensville 37135 $744,790.00 Lochridge Sec3 4044 Rosa Dr Nolensville 37135 $632,946.00 Lochridge Sec3 3029 Ozment Dr Nolensville 37135 $890,588.00 Annecy Ph3a 4004 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $959,490.00 Annecy Ph3a 4029 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $982,428.00 Annecy Ph3a 4013 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $630,648.00 Lochridge Sec3 4029 Rosa Dr Nolensville 37135