Real Estate Property Transfers in Nolensville for June 20, 2022

See the property transfers in Nolensville Tennessee for June 20-24, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $799,900.00 Nolen Park Ph 2 7171 Nolen Park Cir Nolensville 37135 $934,801.00 Woods @ Burberry Glen Ph4b 1548 Little Leaf Way Nolensville 37135 $809,742.00 Annecy Ph1 4065 Addiefrances Dr Nolensville 37135 $1,455,000.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 7093 Big Oak Ln Nolensville 37135 $795,430.00 Annecy Ph1 2226 Broadway St Nolensville 37135 $842,015.00 Scales Farmstead Ph3b 3021 Palladian Ln Nolensville 37135 $1,200,000.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 600 Silva Ln Nolensville 37135 $1,050,000.00 Catalina Ph1 2044 Catalina Way Nolensville 37135 $881,130.00 Annecy Ph1 3037 Jada Way Nolensville 37135 $1,245,000.00 Benington Sec 2 2548 Benington Pl Nolensville 37135 $800,000.00 Bent Creek Ph12 241 Bent Creek Tr Nolensville 37135 $1,100,000.00 Catalina Ph1 2060 Catalina Way Nolensville 37135 $892,760.00 Scales Farmstead Ph3b 3040 Palladian Ln Nolensville 37135 $725,000.00 Sherwood Green Est Ph5 3204 Burris Dr Nolensville 37135 $1,013,446.00 Annecy Ph2a 2012 Bocage Cir Nolensville 37135 $400,000.00 Bent Creek Ph 2 Sec 5 3401 Redmon Hill Nolensville 37135 $765,895.00 Annecy Ph1 3024 Jada Way Nolensville 37135