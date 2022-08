Real Estate Property Transfers in Nolensville for July 25, 2022

See property transfers in Nolensville Tennessee for July 25-29, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $558,400.00 Stonebrook Sec 12-c 1101 Michelle Ct Nolensville 37135 $1,096,710.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 809 Edson Ln Nolensville 37135 $848,545.00 Scales Farmstead Ph3b 3048 Palladian Ln Nolensville 37135 $780,000.00 Bent Creek Ph11 Sec1b 8050 Warren Dr Nolensville 37135 $876,669.00 Annecy Ph1 2195 Broadway St Nolensville 37135 $923,765.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 620 Silva Ln Nolensville 37135 $1,398,603.00 Annecy Ph2a 1080 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $616,000.00 2313 Nolensville Park Rd Nolensville 37135 $765,045.00 Lochridge Sec4 5037 Ozment Dr Nolensville 37135 $2,044,090.00 Ozburn Carrie S 7605 Nolensville Rd Nolensville 37135 $524,000.00 2635 Sanford Rd Nolensville 37135 $777,727.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 862 Novalis St Nolensville 37135 $797,139.00 Annecy Ph1 3028 Jada Way Nolensville 37135 $952,623.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 932 Tynan Way Nolensville 37135 $673,550.00 Annecy Ph1 3009 Jada Way Nolensville 37135 $1,731,000.00 Annecy Ph2a 1095 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $842,175.00 Lochridge Sec4 5032 Ozment Dr Nolensville 37135 $1,725,000.00 Annecy Ph1 1053 Annecy Pkwy Nolensville 37135