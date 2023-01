Real Estate Property Transfers in Nolensville for December 27, 2022

See property transfers in Nolensville Tennessee for December 27-30, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $825,934.00 Lochridge Sec3 4024 Rosa Dr Nolensville 37135 $442,500.00 Nolen Mill Ph2 807 Cottage House Ln Nolensville 37135 $1,201,768.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 831 Novalis St Nolensville 37135 $1,306,629.00 Annecy Ph1 1132 Angela Ann Ct Nolensville 37135 $650,000.00 Bent Creek Ph10 Sec2 1263 Maybelle Pass Nolensville 37135 $2,259,000.00 Annecy Ph2b 1509 Esplanade Dr Nolensville 37135 $1,286,175.00 Enclave @ Dove Lake Sec2 612 Silva Ln Nolensville 37135 $784,990.00 Annecy Ph1 4054 Addie Frances Dr Nolensville 37135 $836,000.00 Bent Creek Ph18 Sec2 100 Carrick Ct Nolensville 37135 $243,800.00 Annecy Ph3a Addiefrances Dr Nolensville 37135 $759,735.00 Lochridge Sec3 4008 Rosa Dr Nolensville 37135 $600,000.00 Ballenger Farms Ph4 Sec1 1368 Creekside Dr Nolensville 37135 $555,600.00 Ballenger Farms Ph 4 Sec 2 1833 Looking Glass Ln Nolensville 37135 $908,000.00 Annecy Ph1 5052 Evangeline Place Nolensville 37135 $750,000.00 Lochridge Sec4 5068 Ozment Dr Nolensville 37135 $701,610.00 Lochridge Sce3 3018 Ozment Dr Nolensville 37135 $1,335,000.00 Eulas Glen Ph2 204 Milner Ct Nolensville 37135 $1,524,600.00 Annecy 3b Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $799,365.00 Enclave @ Dove Lake Sec1 7072 Big Oak Ln Nolensville 37135 $809,990.00 Lochridge Sec4 5004 Ozment Dr Nolensville 37135