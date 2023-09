Real Estate Property Transfers in Nolensville for August 21, 2023

See property transfers in Nolensville Tennessee for August 21-25 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,617,485 Annecy 3b 4605 Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $1,400,000 Annecy Ph2a 1103 Annecy Pkwy Nolensville 37135 $1,392,515 Annecy 3b 4637 Genevieve Leigh Dr Nolensville 37135 $1,346,922 Sinatra 1051 Sinatra Dr Nolensville 37135 $1,210,000 Arrington Retreat Sec5 266 Rock Cress Rd Nolensville 37135 $949,900 Telfair Ph1 616 Dunmeyer Ct Nolensville 37135 $850,000 Burberry Glen Ph2 1704 Kirkpark Ct Nolensville 37135 $817,655 Annecy Ph3a 5566 Bienville St Nolensville 37135 $725,000 Bent Creek Ph6 Sec2c 1388 Jersey Farm Rd Nolensville 37135 $706,951 Lochridge Sec3 3049 Ozment Dr Nolensville 37135 $699,000 Ballenger Farms Ph 1 3000 Ballenger Dr Nolensville 37135 $683,280 Lochridge Sec3 3009 Ozment Dr Nolensville 37135 $680,000 Winterset Woods Sec 4-b 2025 Universe Ct Nolensville 37135 $670,000 Burkitt Place Ph 1-a Sec 1 8661 Burkitt Place Dr Nolensville 37135 $613,955 Lochridge Sec3 3013 Ozment Dr Nolensville 37135 $526,840 1946 Burke Hollow Rd Nolensville 37135 $490,000 Stonebrook Sec 2 803 Stonebrook Blvd Nolensville 37135 $430,000 Osburn Mack 7731 Nolensville Rd Nolensville 37135