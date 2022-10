Real Estate Property Transfers in Franklin for September 26, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for September 26-30, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

price Subdivision Address City Zipcode $490,000.00 921 Hillsboro Rd Franklin 37064 $284,000.00 7608 Union Valley Rd Franklin 37069 $1,111,111.00 Avalon Sec 6 508 Pennystone Dr Franklin 37067 $150,000.00 Indian Springs Condos 1011 Murfreesboro Rd #l-9 Franklin 37064 $1,150,000.00 3009 Carters Creek Pk Franklin 37064 $820,600.00 4251 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $535,000.00 Forrest Crossing Sec 4 379 Stonegate Dr Franklin 37064 $997,483.00 Westhaven Sec59 832 Horizon Dr Franklin 37064 $1,200,000.00 Carlisle Sec 2 1108 Stone Mill Ln Franklin 37064 $325,000.00 Jackson Place 200 N Royal Oaks Blvd #a-1 Franklin 37067 $780,000.00 Dallas Downs Sec 6 151 Heathersett Dr Franklin 37064 $1,500,000.00 River Landing Sec 8 1221 Kilrush Dr Franklin 37069 $1,300,000.00 Belle Vista Sec 3 314 Holcombe Ln Franklin 37064 $680,000.00 Westhaven Sec 3 94 Pearl St Franklin 37064 $1,225,000.00 Cool Springs East Sec 27 322 Canton Stone Dr Franklin 37067 $600,000.00 Green Valley Sec 3 112 Poplar St Franklin 37064 $1,085,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec22 649 Finnhorse Ln Franklin 37064 $550,000.00 206 Old Liberty Pk Franklin 37064 $713,000.00 Cannonwood Sec 1 360 Dandridge Dr Franklin 37067 $1,200,000.00 Avalon Sec 1 461 Beauchamp Cir Franklin 37067 $1,550,000.00 4048 Old Hillsboro Rd Franklin 37064 $424,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 304 Franklin 37064 $850,000.00 Sullivan Farms Sec F 104 Allyson Ln Franklin 37064 $712,298.00 Waters Edge Sec6 4073 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $7,000,000.00 Franklin Commons So Sec 4 2050 Wood Duck Ct Franklin 37064 $372,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 302 Franklin 37064 $409,900.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 203 Franklin 37064 $429,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 204 Franklin 37064 $869,900.00 1175 Lewisburg Pk Franklin 37064 $1,750,000.00 Carawood 323 Carawood Ct Franklin 37064 $597,000.00 Sullivan Farms Sec A 400 Orchid Trl Franklin 37064 $1,250,000.00 Mckays Mill Sec 31 1205 Gilroy Cir Franklin 37067 $665,000.00 Eagles Glen Sec 2 816 Pintail Ct Franklin 37067 $319,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 301 Franklin 37064 $354,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 102 Franklin 37064 $419,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 103 Franklin 37064 $455,000.00 Blackberry Ridge Cobbler Ridge Rd Franklin 37064 $1,925,000.00 Westhaven Sec 22 Rev 1 1434 Westhaven Blvd Franklin 37064 $785,000.00 Berry Farms Town Center Sec2 2051 Rural Plains Cir Franklin 37064 $555,000.00 Franklin Green Sec 14 3170 Tristan Dr Franklin 37064 $484,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr I205 Franklin 37064 $605,000.00 Yorktown Sec 2 217 Gloucester St Franklin 37064 $314,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 201 Franklin 37064 $314,990.00 Shadow Green Sec2 2000 Shadow Green Dr 201 Franklin 37064 $783,615.00 Waters Edge Sec6 4078 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $484,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 206 Franklin 37064 $1,350,000.00 Berry Farms Town Center Sec1 5013 Captain Freeman Pkwy Franklin 37064 $979,000.00 Ashton Park Sec 1 684 Pebble Springs Dr Franklin 37067 $676,000.00 1009 Fair St Franklin 37064 $759,900.00 Waters Edge Sec3 2031 Inland Dr Franklin 37064 $1,450,000.00 Harpeth Est 1119 Harpeth Ridge Rd Franklin 37069 $450,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 104 Franklin 37064 $528,500.00 Keegans Glen 316 Cherry Dr Franklin 37064 $405,000.00 Mckays Mill Sec 34 1203 Park Run Dr Franklin 37067 $749,000.00 Fieldstone Farms Sec D-4 2301 Wimbledon Cir Franklin 37069 $740,000.00 Redwing Farms Sec 1 1001 Shannon Ln Franklin 37064 $70,000.00 Gentry Farm New Hwy 96 W Franklin 37064 $450,000.00 204 Lewisburg Ave Franklin 37064 $593,500.00 Forrest Crossing Sec 2 1603 Wellington Green Franklin 37064 $899,900.00 Polk Place Sec 5 213 Jaclyn Ct Franklin 37064 $897,500.00 Stream Valley Sec 3 624 Streamside Ln Franklin 37064 $444,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 305 Franklin 37064 $1,101,344.00 Westhaven Sec59 844 Horizon Dr Franklin 37064 $2,600,775.00 Westhaven Sec57 3000 Conar St Franklin 37064 $1,036,500.00 Rosebrooke Sec2a Rosebrooke Dr Franklin 37065 $449,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1901 Shadow Green Dr 306 Franklin 37064 $674,827.00 Waters Edge Sec6 4076 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $820,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec26 2038 Beamon Dr Franklin 37064 $485,000.00 Fieldstone Farms Sec K-1 2004 Trent Park Dr Franklin 37069 $550,000.00 Lockwood Glen Sec 1 506 Cobert Ln Franklin 37064 $1,288,770.00 Daventry Sec3 3147 Chase Point Dr Franklin 37067 $2,250,000.00 Legends Ridge Sec 4-a 381 Lake Valley Dr Franklin 37069 $1,000,000.00 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $550,000.00 Mckays Mill Sec 7 1214 Limerick Ln Franklin 37067 $642,000.00 Millgate 116 Ormesby Pl Franklin 37064 $1,470,000.00 Westhaven Sec 11 311 Starling Ln Franklin 37064 $610,000.00 Gateway Village Sec 2 Rev 1 2326 Clare Park Dr Franklin 37069 $560,000.00 Fieldstone Farms Sec H-3 2035 Glastonbury Dr Franklin 37069 $1,565,000.00 Westhaven Sec 6 207 Addison Ave Franklin 37064 $224,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #o-3 Franklin 37064 $776,316.00 Riverbluff Sec3 1015 Wetzel Dr Franklin 37064