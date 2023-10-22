Real Estate Property Transfers in Franklin for September 25, 2023

By
Michael Carpenter
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for sale

See property transfers in Franklin Tennessee for September 25-29, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$450,000Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47118 Bluegrass DrFranklin37064
$825,000Cedarmont Farms Ph 4 Pb 10 Pg 505019 Saddleview DrFranklin37067
$1,399,000Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 1179208 Cline CtFranklin37067
$4,150,000Beechwood Plantation Pb 46 Pg 13506 Bailey RdFranklin37064
$1,029,900Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 1074038 Camberley StFranklin37064
$465,000Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a403 Maplegrove DrFranklin37064
$535,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 602043 Oglethorpe DrFranklin37064
$481,118Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a403 Maplegrove DrFranklin37064
$1,014,575Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745088 Terravista LnFranklin37064
$1,255,240Daventry Sec5 Pb 79 Pg 1373531 Barnsley LnFranklin37067
$1,308,000Highlands @ Ladd Park Sec42 Pb 77 Pg 123125 Alfred Ladd RdFranklin37064
$750,000Peyt-trinity RdFranklin37064
$165,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 1051168 Elk Grove AveFranklin37064
$345,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C040601 Granville RdFranklin37064
$1,183,180St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 216309 Avonlea DrFranklin37064
$300,000Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 692115 Hollydale AlleyFranklin37064
$165,000Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 371156 Elk Grove AveFranklin37064
$1,125,000Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 801340 Jewell AveFranklin37064
$326,700Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C047200 N Royal Oaks Blvd #l-3Franklin37067
$1,065,000Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 101608 Masters CtFranklin37064
$620,000Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33818 Shade Tree LnFranklin37064
$458,200Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 605072 Birchcroft LnFranklin37064
$243,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0051100 W Main St #a-5Franklin37064
$954,033Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745115 Terravista LnFranklin37064
$530,000Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 863201 Aspen Grove Dr #f-7Franklin37027
$1,075,000Hooker Hills Pb 43 Pg 1062010 John J CtFranklin37064
$610,000Morningside Sec 6 Pb 32 Pg 1207032 Sunrise CirFranklin37067
$640,000Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 563042 Ryecroft LnFranklin37064
$1,699,445Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273085 Long Branch CirFranklin37064
$1,500,000Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90205 Waterbury CirFranklin37067
$380,000Cunningham Pb 51 Pg 702261 N Berrys Chapel RdFranklin37069
$1,196,814St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225805 Branta DrFranklin37064
$524,900River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C111227 Boxwood DrFranklin37069
$1,240,000Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81229 Poteat PlFranklin37064
$1,087,938St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 216409 Paisley CtFranklin37064
$515,000Maplewood Office Park Pb 3623 Pg 856400 Sugartree Ln #400Franklin37064
$1,200,000Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97409 Melander CtFranklin37064
$1,150,0003854 New Hwy 96 WFranklin37064
$660,000Fieldstone Farms Sec C Pb 18 Pg 9156 Clarendon CirFranklin37069
$999,900St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 225625 Winslet DrFranklin37064
$265,0001319 W Main St 305Franklin37064
$509,990Williamson Square Pb 81 Pg 582004 Township Pvt DrFranklin37064
$1,025,562Terravista Sec1 Pb 78 Pg 945072 Terravista LnFranklin37064
$509,990Williamson Square Pb 81 Pg 582000 Township Pvt DrFranklin37064
$1,800,000Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 1116512 Stableford LnFranklin37069
$509,990Williamson Square Pb 81 Pg 582038 Township Pvt DrFranklin37064
$1,900,000306 Everbright Ave #aFranklin37064
$489,905Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 885090 Birchcroft LnFranklin37064
$505,000Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74667 Huffine Manor CirFranklin37064
$530,000Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28305 Gen N B Forrest DrFranklin37069
$910,000Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142706 Fontwell LnFranklin37064
$1,025,000Abington Ridge Sec 1 Pb 40 Pg 1145028 Abington Ridge LnFranklin37067

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