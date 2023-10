Real Estate Property Transfers in Franklin for September 25, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for September 25-29, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $450,000 Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47 118 Bluegrass Dr Franklin 37064 $825,000 Cedarmont Farms Ph 4 Pb 10 Pg 50 5019 Saddleview Dr Franklin 37067 $1,399,000 Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 117 9208 Cline Ct Franklin 37067 $4,150,000 Beechwood Plantation Pb 46 Pg 1 3506 Bailey Rd Franklin 37064 $1,029,900 Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107 4038 Camberley St Franklin 37064 $465,000 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 403 Maplegrove Dr Franklin 37064 $535,000 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 2043 Oglethorpe Dr Franklin 37064 $481,118 Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a 403 Maplegrove Dr Franklin 37064 $1,014,575 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5088 Terravista Ln Franklin 37064 $1,255,240 Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137 3531 Barnsley Ln Franklin 37067 $1,308,000 Highlands @ Ladd Park Sec42 Pb 77 Pg 123 125 Alfred Ladd Rd Franklin 37064 $750,000 Peyt-trinity Rd Franklin 37064 $165,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1168 Elk Grove Ave Franklin 37064 $345,000 Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C040 601 Granville Rd Franklin 37064 $1,183,180 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6309 Avonlea Dr Franklin 37064 $300,000 Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69 2115 Hollydale Alley Franklin 37064 $165,000 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 37 1156 Elk Grove Ave Franklin 37064 $1,125,000 Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80 1340 Jewell Ave Franklin 37064 $326,700 Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C047 200 N Royal Oaks Blvd #l-3 Franklin 37067 $1,065,000 Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10 1608 Masters Ct Franklin 37064 $620,000 Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33 818 Shade Tree Ln Franklin 37064 $458,200 Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60 5072 Birchcroft Ln Franklin 37064 $243,000 Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C005 1100 W Main St #a-5 Franklin 37064 $954,033 Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74 5115 Terravista Ln Franklin 37064 $530,000 Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86 3201 Aspen Grove Dr #f-7 Franklin 37027 $1,075,000 Hooker Hills Pb 43 Pg 106 2010 John J Ct Franklin 37064 $610,000 Morningside Sec 6 Pb 32 Pg 120 7032 Sunrise Cir Franklin 37067 $640,000 Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56 3042 Ryecroft Ln Franklin 37064 $1,699,445 Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127 3085 Long Branch Cir Franklin 37064 $1,500,000 Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90 205 Waterbury Cir Franklin 37067 $380,000 Cunningham Pb 51 Pg 70 2261 N Berrys Chapel Rd Franklin 37069 $1,196,814 St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22 5805 Branta Dr Franklin 37064 $524,900 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C111 227 Boxwood Dr Franklin 37069 $1,240,000 Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81 229 Poteat Pl Franklin 37064 $1,087,938 St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21 6409 Paisley Ct Franklin 37064 $515,000 Maplewood Office Park Pb 3623 Pg 856 400 Sugartree Ln #400 Franklin 37064 $1,200,000 Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97 409 Melander Ct Franklin 37064 $1,150,000 3854 New Hwy 96 W Franklin 37064 $660,000 Fieldstone Farms Sec C Pb 18 Pg 9 156 Clarendon Cir Franklin 37069 $999,900 St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22 5625 Winslet Dr Franklin 37064 $265,000 1319 W Main St 305 Franklin 37064 $509,990 Williamson Square Pb 81 Pg 58 2004 Township Pvt Dr Franklin 37064 $1,025,562 Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94 5072 Terravista Ln Franklin 37064 $509,990 Williamson Square Pb 81 Pg 58 2000 Township Pvt Dr Franklin 37064 $1,800,000 Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 111 6512 Stableford Ln Franklin 37069 $509,990 Williamson Square Pb 81 Pg 58 2038 Township Pvt Dr Franklin 37064 $1,900,000 306 Everbright Ave #a Franklin 37064 $489,905 Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88 5090 Birchcroft Ln Franklin 37064 $505,000 Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74 667 Huffine Manor Cir Franklin 37064 $530,000 Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28 305 Gen N B Forrest Dr Franklin 37069 $910,000 Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142 706 Fontwell Ln Franklin 37064 $1,025,000 Abington Ridge Sec 1 Pb 40 Pg 114 5028 Abington Ridge Ln Franklin 37067