Real Estate Property Transfers in Franklin for September 25, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for September 25-29, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$450,000
|Blue Grass Heights Pb 2 Pg 47
|118 Bluegrass Dr
|Franklin
|37064
|$825,000
|Cedarmont Farms Ph 4 Pb 10 Pg 50
|5019 Saddleview Dr
|Franklin
|37067
|$1,399,000
|Chardonnay Sec 2 Pb 53 Pg 117
|9208 Cline Ct
|Franklin
|37067
|$4,150,000
|Beechwood Plantation Pb 46 Pg 1
|3506 Bailey Rd
|Franklin
|37064
|$1,029,900
|Westhaven Sec 47 Pb 65 Pg 107
|4038 Camberley St
|Franklin
|37064
|$465,000
|Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a
|403 Maplegrove Dr
|Franklin
|37064
|$535,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|2043 Oglethorpe Dr
|Franklin
|37064
|$481,118
|Maplewood Sec 5 Pb 9 Pg 147a
|403 Maplegrove Dr
|Franklin
|37064
|$1,014,575
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5088 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,255,240
|Daventry Sec5 Pb 79 Pg 137
|3531 Barnsley Ln
|Franklin
|37067
|$1,308,000
|Highlands @ Ladd Park Sec42 Pb 77 Pg 123
|125 Alfred Ladd Rd
|Franklin
|37064
|$750,000
|Peyt-trinity Rd
|Franklin
|37064
|$165,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105
|1168 Elk Grove Ave
|Franklin
|37064
|$345,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C040
|601 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$1,183,180
|St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21
|6309 Avonlea Dr
|Franklin
|37064
|$300,000
|Villages @ Southbrooke Sec1 Pb 77 Pg 69
|2115 Hollydale Alley
|Franklin
|37064
|$165,000
|Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 81 Pg 37
|1156 Elk Grove Ave
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80
|1340 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$326,700
|Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C047
|200 N Royal Oaks Blvd #l-3
|Franklin
|37067
|$1,065,000
|Keystone Sec 1 Pb 27 Pg 10
|1608 Masters Ct
|Franklin
|37064
|$620,000
|Stream Valley Section 03 Pb 51 Pg 33
|818 Shade Tree Ln
|Franklin
|37064
|$458,200
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|5072 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$243,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C005
|1100 W Main St #a-5
|Franklin
|37064
|$954,033
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5115 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$530,000
|Parkside @ Aspen Grove Pb 3466 Pg 86
|3201 Aspen Grove Dr #f-7
|Franklin
|37027
|$1,075,000
|Hooker Hills Pb 43 Pg 106
|2010 John J Ct
|Franklin
|37064
|$610,000
|Morningside Sec 6 Pb 32 Pg 120
|7032 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$640,000
|Highlands @ Ladd Park Sec25 Pb 62 Pg 56
|3042 Ryecroft Ln
|Franklin
|37064
|$1,699,445
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3085 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$1,500,000
|Cool Springs East Sec 13 Pb 25 Pg 90
|205 Waterbury Cir
|Franklin
|37067
|$380,000
|Cunningham Pb 51 Pg 70
|2261 N Berrys Chapel Rd
|Franklin
|37069
|$1,196,814
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5805 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$524,900
|River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C111
|227 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$1,240,000
|Monticello Sec 5-c Pb 21 Pg 81
|229 Poteat Pl
|Franklin
|37064
|$1,087,938
|St Marlo Sec3 Pb 80 Pg 21
|6409 Paisley Ct
|Franklin
|37064
|$515,000
|Maplewood Office Park Pb 3623 Pg 856
|400 Sugartree Ln #400
|Franklin
|37064
|$1,200,000
|Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97
|409 Melander Ct
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|3854 New Hwy 96 W
|Franklin
|37064
|$660,000
|Fieldstone Farms Sec C Pb 18 Pg 9
|156 Clarendon Cir
|Franklin
|37069
|$999,900
|St Marlo Sec2 Pb 79 Pg 22
|5625 Winslet Dr
|Franklin
|37064
|$265,000
|1319 W Main St 305
|Franklin
|37064
|$509,990
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2004 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$1,025,562
|Terravista Sec1 Pb 78 Pg 94
|5072 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$509,990
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2000 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$1,800,000
|Temple Hills Country Club Pb 47 Pg 111
|6512 Stableford Ln
|Franklin
|37069
|$509,990
|Williamson Square Pb 81 Pg 58
|2038 Township Pvt Dr
|Franklin
|37064
|$1,900,000
|306 Everbright Ave #a
|Franklin
|37064
|$489,905
|Stream Valley Sec 18 Pb 79 Pg 88
|5090 Birchcroft Ln
|Franklin
|37064
|$505,000
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|667 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37064
|$530,000
|Battlewood Est Sec 1 Pb 3 Pg 28
|305 Gen N B Forrest Dr
|Franklin
|37069
|$910,000
|Highlands @ Ladd Park Sec23 Pb 62 Pg 142
|706 Fontwell Ln
|Franklin
|37064
|$1,025,000
|Abington Ridge Sec 1 Pb 40 Pg 114
|5028 Abington Ridge Ln
|Franklin
|37067