Real Estate Property Transfers in Franklin for September 12, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for September 12-16, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $3,014,268.00 Old Creek Pvt Ln Franklin 37064 $700,000.00 Mckays Mill Sec 7 1204 Limerick Ln Franklin 37067 $350,000.00 Indian Springs Condos 1011 Murfreesboro Rd #a-4 Franklin 37064 $598,900.00 Sullivan Farms Sec A 277 Wisteria Dr Franklin 37064 $606,000.00 2325 Lewisburg Pk Franklin 37064 $659,900.00 Franklin Green Sec 7 3115 Traviston Dr Franklin 37064 $1,225,000.00 Jubilee Ridge 3010 Jubilee Ridge Rd Franklin 37069 $2,129,392.00 Temple Hills Country Club 6500 Stableford Ln Franklin 37069 $3,000,000.00 Sunset Manor 1345 W Main St Franklin 37064 $615,000.00 Andover Sec 3 504 Lasalle Ct Franklin 37064 $600,000.00 Avalon Sec 4 116 Pennystone Cir Franklin 37067 $912,000.00 Founders Pointe Sec 2 507 Promenade Ct Franklin 37064 $435,000.00 Temple Hills Sec 2 Ph 1 101 Deercrest Cir Franklin 37069 $512,500.00 Boyd Mill Est Sec 1 1918 Redbud Ct Franklin 37064 $1,800,000.00 Blazer Rd Franklin 37064 $1,700,000.00 Kiern Theodore Prop 2078 Wilson Pk Franklin 37067 $775,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec30 779 Newcomb St Franklin 37064 $2,045,000.00 Century Ind Park Sec 3 Century Ct Franklin 37064 $895,000.00 Tap Root Hills Sec1 4001 Farmhouse Dr Franklin 37067 $422,000.00 School Manor 422 Figuers Dr Franklin 37064 $1,427,200.00 Westhaven Sec60 Danny Ln Franklin 37064 $2,275,790.00 Westhaven Sec 58 842 Stonewater Blvd Franklin 37064 $455,000.00 Fieldstone Farms Sec J 301 Montrose Ct Franklin 37069 $500,000.00 Hill Est 236 Sycamore Dr Franklin 37064 $475,000.00 Mckays Mill Sec 34 1257 Park Run Dr Franklin 37067 $3,500,000.00 Galleria Commercial Complx 1925 Mallory Ln Franklin 37067 $1,300,000.00 Ninth Ave N Right Of Way 802 Fair St Franklin 37064 $1,100,000.00 Westhaven Sec 40 408 Ripley Ln Franklin 37064 $2,200,000.00 Traceland Est 5492 Parker Branch Rd Franklin 37064 $599,000.00 Sullivan Farms Sec B 210 Wynbrook Ct Franklin 37064 $1,392,500.00 Mclemore Farms Add Sec 2 2935 Mclemore Cir Franklin 37064 $650,000.00 Mckays Mill Sec 6 1214 Habersham Way Franklin 37067 $500,000.00 Falcon Creek Sec 1 304 Crooked Oak Ct Franklin 37067 $1,069,000.00 Willowsprings Sec 3 660 Springlake Dr Franklin 37064 $182,500.00 Meadowgreen Acres 226 Derby Ln Franklin 37069 $630,000.00 5160 Waddell Hollow Rd Franklin 37064 $715,000.00 Dallas Downs Sec 16 123 Generals Way Ct Franklin 37064 $672,000.00 Oakwood Est Sec 2 2208 Creekside Ct Franklin 37064 $1,100,000.00 Cedarmont Valley Est Sec 2 604 Canters Ct Franklin 37067 $2,300,000.00 4369 Peyt-trinity Rd Franklin 37064 $353,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #f-2 Franklin 37064 $1,180,500.00 Westhaven Sec59 862 Horizon Dr Franklin 37064 $163,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1067 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $1,200,000.00 Highlands At Ladd Park Sec 5 352 Snowden St W Franklin 37064 $700,000.00 Redwing Meadows Sec 2 1310 Caroline Cir Franklin 37064 $1,010,000.00 Westhaven Sec43 713 Shelley Ln Franklin 37064 $1,249,854.00 Westhaven Sec59 856 Horizon Dr Franklin 37064 $1,278,318.00 Westhaven Sec59 813 Jasper Ave Franklin 37064 $1,150,000.00 Berry Farms Town Center Sec1 311 Walter Roberts St Franklin 37064 $818,113.00 Waters Edge Sec6 4080 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $625,000.00 Maplewood Sec 3-a 411 Maplewood Dr Franklin 37064 $380,000.00 Forest Home Farms Sec 3 791 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $570,000.00 Sullivan Farms Sec A 403 Orchid Trl Franklin 37064 $715,000.00 Forrest Crossing Sec 7-a 524 Forrest Park Cir Franklin 37064 $615,000.00 Buckingham Park Sec 2 711 Sir Winston Pl Franklin 37064 $420,000.00 St Marlo Sec2 6133 St Marlo Dr Franklin 37064 $1,550,000.00 Hydeaway Hills 100 Becky Pvt Ln Franklin 37064 $825,000.00 Trace End Est Sec 2 108 Trace End Dr Franklin 37069 $640,000.00 Fieldstone Farms Sec J 136 Crestfield Pl Franklin 37069