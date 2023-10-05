Real Estate Property Transfers in Franklin for September 11, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for September 11-15, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here
|Price
|Address
|City
|Zipcode
|$1,267,500
|203 Carolyn Ave
|Franklin
|37064
|$954,921
|5413 Stanley Ct
|Franklin
|37064
|$946,945
|5112 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$766,000
|106 Curry Ct
|Franklin
|37064
|$680,000
|824 Pintail Ct
|Franklin
|37067
|$715,000
|1745 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,700,000
|1507 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|635 Band Dr
|Franklin
|37064
|$785,000
|2215 Castlewood Dr
|Franklin
|37064
|$650,000
|9011 Tarrington Ln
|Franklin
|37069
|$650,000
|311 Rosebud Cir
|Franklin
|37064
|$613,000
|113 Clapham St
|Franklin
|37064
|$715,000
|111 Collinwood Pl
|Franklin
|37064
|$4,000,000
|500 Old Peytonsville Rd
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|1858 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$989,000
|1109 Ascot Ln
|Franklin
|37064
|$1,485,000
|2201 Stardust Ct
|Franklin
|37069
|$776,000
|3114 Blazer Rd
|Franklin
|37064
|$150,900
|3019 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$825,000
|205 Big Ben Ct
|Franklin
|37067
|$150,900
|3013 Cleaver St
|Franklin
|37064
|$595,000
|113 Walters Ave
|Franklin
|37067
|$460,000
|903 Idlewild Ct
|Franklin
|37069
|$610,000
|3122 Brimstead Dr
|Franklin
|37064
|$2,060,000
|1700 Swansons Ridge Dr
|Franklin
|37064
|$1,500,000
|Pewitt Rd
|Franklin
|37064
|$550,000
|313 James Ave
|Franklin
|37064
|$800,000
|1528 Holmes Cir
|Franklin
|37064
|$475,700
|229 Boxwood Dr
|Franklin
|37069
|$555,000
|708 Sugartree Ln
|Franklin
|37064
|$1,312,831
|1001 Conar St
|Franklin
|37064
|$1,247,208
|6150 St Marlo Dr
|Franklin
|37064
|$635,000
|238 Gateway Ct
|Franklin
|37069
|$645,000
|900 Lewisburg Ave
|Franklin
|37064
|$324,742
|609 Boyd Mill Ave #7
|Franklin
|37064
|$775,000
|5005 Rockport Ave
|Franklin
|37064
|$980,000
|104 Broadwell Cir
|Franklin
|37067
|$599,500
|1484 Birchwood Cir
|Franklin
|37064
|$1,200,228
|5815 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$2,187,000
|Kinnard Springs Rd
|Franklin
|37064
|$1,625,000
|219 Fairground St 101
|Franklin
|37064
|$749,750
|127 Gallagher Dr
|Franklin
|37064
|$750,000
|4268 Columbia Pk
|Franklin
|37064
|$830,000
|1025 Howland St
|Franklin
|37064
|$750,000
|106 -108 Gist St
|Franklin
|37064
|$512,990
|1029 Harmony Hills Pvt Dr
|Franklin
|37064