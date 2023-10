Real Estate Property Transfers in Franklin for September 11, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for September 11-15, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Address City Zipcode $1,267,500 203 Carolyn Ave Franklin 37064 $954,921 5413 Stanley Ct Franklin 37064 $946,945 5112 Terravista Ln Franklin 37064 $766,000 106 Curry Ct Franklin 37064 $680,000 824 Pintail Ct Franklin 37067 $715,000 1745 Liberty Pk Franklin 37067 $1,700,000 1507 Eliot Rd Franklin 37064 $1,150,000 635 Band Dr Franklin 37064 $785,000 2215 Castlewood Dr Franklin 37064 $650,000 9011 Tarrington Ln Franklin 37069 $650,000 311 Rosebud Cir Franklin 37064 $613,000 113 Clapham St Franklin 37064 $715,000 111 Collinwood Pl Franklin 37064 $4,000,000 500 Old Peytonsville Rd Franklin 37064 $1,350,000 1858 Wilson Pk Franklin 37067 $989,000 1109 Ascot Ln Franklin 37064 $1,485,000 2201 Stardust Ct Franklin 37069 $776,000 3114 Blazer Rd Franklin 37064 $150,900 3019 Cleaver St Franklin 37064 $825,000 205 Big Ben Ct Franklin 37067 $150,900 3013 Cleaver St Franklin 37064 $595,000 113 Walters Ave Franklin 37067 $460,000 903 Idlewild Ct Franklin 37069 $610,000 3122 Brimstead Dr Franklin 37064 $2,060,000 1700 Swansons Ridge Dr Franklin 37064 $1,500,000 Pewitt Rd Franklin 37064 $550,000 313 James Ave Franklin 37064 $800,000 1528 Holmes Cir Franklin 37064 $475,700 229 Boxwood Dr Franklin 37069 $555,000 708 Sugartree Ln Franklin 37064 $1,312,831 1001 Conar St Franklin 37064 $1,247,208 6150 St Marlo Dr Franklin 37064 $635,000 238 Gateway Ct Franklin 37069 $645,000 900 Lewisburg Ave Franklin 37064 $324,742 609 Boyd Mill Ave #7 Franklin 37064 $775,000 5005 Rockport Ave Franklin 37064 $980,000 104 Broadwell Cir Franklin 37067 $599,500 1484 Birchwood Cir Franklin 37064 $1,200,228 5815 Branta Dr Franklin 37064 $750,000 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $2,187,000 Kinnard Springs Rd Franklin 37064 $1,625,000 219 Fairground St 101 Franklin 37064 $749,750 127 Gallagher Dr Franklin 37064 $750,000 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $830,000 1025 Howland St Franklin 37064 $750,000 106 -108 Gist St Franklin 37064 $512,990 1029 Harmony Hills Pvt Dr Franklin 37064