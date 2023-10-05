Real Estate Property Transfers in Franklin for September 11, 2023

By
Michael Carpenter
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for sale

See property transfers in Franklin Tennessee for September 11-15, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

PriceAddressCityZipcode
$1,267,500203 Carolyn AveFranklin37064
$954,9215413 Stanley CtFranklin37064
$946,9455112 Terravista LnFranklin37064
$766,000106 Curry CtFranklin37064
$680,000824 Pintail CtFranklin37067
$715,0001745 Liberty PkFranklin37067
$1,700,0001507 Eliot RdFranklin37064
$1,150,000635 Band DrFranklin37064
$785,0002215 Castlewood DrFranklin37064
$650,0009011 Tarrington LnFranklin37069
$650,000311 Rosebud CirFranklin37064
$613,000113 Clapham StFranklin37064
$715,000111 Collinwood PlFranklin37064
$4,000,000500 Old Peytonsville RdFranklin37064
$1,350,0001858 Wilson PkFranklin37067
$989,0001109 Ascot LnFranklin37064
$1,485,0002201 Stardust CtFranklin37069
$776,0003114 Blazer RdFranklin37064
$150,9003019 Cleaver StFranklin37064
$825,000205 Big Ben CtFranklin37067
$150,9003013 Cleaver StFranklin37064
$595,000113 Walters AveFranklin37067
$460,000903 Idlewild CtFranklin37069
$610,0003122 Brimstead DrFranklin37064
$2,060,0001700 Swansons Ridge DrFranklin37064
$1,500,000Pewitt RdFranklin37064
$550,000313 James AveFranklin37064
$800,0001528 Holmes CirFranklin37064
$475,700229 Boxwood DrFranklin37069
$555,000708 Sugartree LnFranklin37064
$1,312,8311001 Conar StFranklin37064
$1,247,2086150 St Marlo DrFranklin37064
$635,000238 Gateway CtFranklin37069
$645,000900 Lewisburg AveFranklin37064
$324,742609 Boyd Mill Ave #7Franklin37064
$775,0005005 Rockport AveFranklin37064
$980,000104 Broadwell CirFranklin37067
$599,5001484 Birchwood CirFranklin37064
$1,200,2285815 Branta DrFranklin37064
$750,0004268 Columbia PkFranklin37064
$2,187,000Kinnard Springs RdFranklin37064
$1,625,000219 Fairground St 101Franklin37064
$749,750127 Gallagher DrFranklin37064
$750,0004268 Columbia PkFranklin37064
$830,0001025 Howland StFranklin37064
$750,000106 -108 Gist StFranklin37064
$512,9901029 Harmony Hills Pvt DrFranklin37064

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