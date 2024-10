Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 9, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for September 9-13, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $369,900 Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264 2725 Kennedy Ct Franklin 37064 $1,068,600 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 5025 Congress Dr Franklin 37064 $1,155,600 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 5001 Congress Dr Franklin 37064 $480,000 River Rest Sec 1 Pb 5 Pg 37 Block C120 237 Boxwood Dr Franklin 37069 $3,305,525 Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 85 6033 Stone Cliff Ln Franklin 37064 $1,980,000 5700 Pinewood Rd Franklin 37064 $2,129,820 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6040 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,080,000 Cedarmont Farms Sec 1 Pb 8 Pg 88 2015 Cedarmont Dr Franklin 37067 $275,000 Pray Pb 74 Pg 70 1159 Carter St Franklin 37064 $1,430,000 Westhaven Sec57 Pb 75 Pg 71 1806 Eliot Rd Franklin 37064 $244,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8006 Southvale Blvd Franklin 37064 $256,000 Southvale Sec1 Pb 82 Pg 147 8001 Southvale Blvd Franklin 37064 $980,000 Berry Farms Town Center Sec1 Pb 57 Pg 128 319 Walter Roberts St Franklin 37064 $737,555 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3024 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $525,000 Hill Est Pb 2 Pg 42 Block D 205 Oak Dr Franklin 37064 $710,649 Stream Valley Sec7 Pb 60 Pg 44 8007 Brookpark Ave Franklin 37064 $915,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 127 Gardenia Way Franklin 37064 $1,795,720 Highlands @ Ladd Park Sec18 Pb 66 Pg 18 128 Barlow Dr Franklin 37064 $1,250,000 Bridgemore Village Sec5b Pb 69 Pg 47 3832 Everyman Way Franklin 37064 $565,000 Twin Oaks Pb 12 Pg 93 1520 Birchwood Cir Franklin 37064 $1,230,000 Temple Hills Sec 4 Pb 6 Pg 108 107 N Berwick Ln Franklin 37069 $1,259,239 Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139 5012 Congress Dr Franklin 37064 $288,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 1191 Championship Blvd Franklin 37064 $288,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 1187 Championship Blvd Franklin 37064 $1,500,000 Westhaven Sec 6 Pb 38 Pg 23 334 Starling Ln Franklin 37064 $1,095,006 Villages @ Southbrooke Sec2 Pb 80 Pg 105 1150 Southbrooke Blvd Franklin 37064

