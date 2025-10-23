Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 29, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 29 to October 3, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$6,000,000
|Franklin Hill Partners Llc Pb 83 Pg 9
|1192 Lula Ln
|Franklin
|37064
|$825,000
|1586 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$2,550,000
|936 Fair St
|Franklin
|37064
|$925,000
|Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6
|113 Pearl St
|Franklin
|37064
|$2,800
|517 Church St
|Franklin
|37064
|$2,700
|Campbell
|403 Cummins St
|Franklin
|37064
|$3,000
|600 Church St
|Franklin
|37064
|$910
|Park Place
|605 S Margin St
|Franklin
|37064
|$2,950,000
|Kole Meadows Pb 57 Pg 16
|4010 Jessica Pvt Ln
|Franklin
|37064
|$870,000
|Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7
|136 Sontag Dr
|Franklin
|37064
|$579,425
|Gateway Village Sec 1 Pb 42 Pg 38
|1006 Cumberland Park Dr
|Franklin
|37067
|$860,000
|Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104
|231 Moray Ct
|Franklin
|37064
|$824,999
|Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 Pb 54 Pg 20
|308 Valley View Dr
|Franklin
|37064
|$965,000
|Highlands At Ladd Park Sec 3-a Pb 53 Pg 115
|438 Truman Rd W
|Franklin
|37064
|$1,502,634
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1130 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$765,000
|Mckays Mill Sec 7 Pb 30 Pg 94
|1223 Limerick Ln
|Franklin
|37067
|$750,000
|River Club Est Sec 1 Pb 5 Pg 104
|1205 Carnton Ln
|Franklin
|37064
|$575,000
|Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95
|918 Jewell Ave
|Franklin
|37064
|$1,149,900
|Orrinshire Pb 83 Pg 100
|7283 Orrinshire Dr
|Franklin
|37064
|$729,900
|Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 125
|1745 Liberty Pk
|Franklin
|37067
|$1,600,000
|Brownstones Office Condos Pb 3983 Pg 858
|3325 Aspen Grove Dr #204
|Franklin
|37064
|$2,070,000
|Hulme Pb 56 Pg 35
|5030 Hulme Ln
|Franklin
|37064
|$812,450
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5018 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$710,000
|Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53
|2039 Rural Plains Cir
|Franklin
|37067
|$1,010,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|4013 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97
|317 Holcombe Ln
|Franklin
|37064
|$1,020,000
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5517 Dana Ln
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 41
|3013 Halenwool Cir
|Franklin
|37067
|$2,950,000
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|2026 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$4,900,000
|Hidden River Pb 28 Pg 104
|2455 Hidden River Ln
|Franklin
|37069
|$1,111,244
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4036 Brightwood Ct
|Franklin
|37067
|$833,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118
|372 Irvine Ln
|Franklin
|37064
|$955,000
|Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116
|213 Stillcreek Dr
|Franklin
|37064
|$1,315,381
|Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 106
|8068 Atlee Ct
|Franklin
|37064
|$2,220,000
|Daventry Sec3 Pb 76 Pg 88
|3130 Chase Point Dr
|Franklin
|37067
|$1,082,837
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4024 Brightwood Ct
|Franklin
|37067
|$1,093,280
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4019 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$980,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|337 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$1,175,000
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5850 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$999,000
|Valley View Est Sec 1 Pb 13 Pg 82
|4233 Warren Rd
|Franklin
|37067
|$678,990
|Millgate Pb 42 Pg 121
|132 Ormesby Pl
|Franklin
|37064
|$540,000
|Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1
|6057 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$1,200,000
|Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21
|122 Addison Ave
|Franklin
|37064
|$1,255,000
|Terravista Sec2 Pb 79 Pg 74
|5096 Terravista Ln
|Franklin
|37064
|$1,065,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66
|1117 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
|$480,000
|Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64
|149 St Andrews Dr
|Franklin
|37069
|$1,125,000
|Campopiano Pb 76 Pg 20
|2527 Goose Creek By-pass
|Franklin
|37064
|$1,040,000
|Fieldstone Farms Sec Q-4 Pb 25 Pg 7
|630 Black Horse Pkwy
|Franklin
|37069
|$1,250,566
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1113 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$911,800
|Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56
|600 Drummond St
|Franklin
|37064
|$640,000
|Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45
|345 Colt Ln
|Franklin
|37069
|$680,000
|James Pb 2 Pg 10 Block A
|309 James Ave
|Franklin
|37064
|$340,000
|Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C048
|1100 W Main St #f-4
|Franklin
|37064
|$1,387,240
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1101 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$5,390,000
|Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 16
|1006 Scramblers Knob
|Franklin
|37069
Please join our FREE Newsletter