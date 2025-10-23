Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 29, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 29 to October 3, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$6,000,000Franklin Hill Partners Llc Pb 83 Pg 91192 Lula LnFranklin37064
$825,0001586 Coleman RdFranklin37064
$2,550,000936 Fair StFranklin37064
$925,000Westhaven Sec 1 Pb 35 Pg 6113 Pearl StFranklin37064
$2,800517 Church StFranklin37064
$2,700Campbell403 Cummins StFranklin37064
$3,000600 Church StFranklin37064
$910Park Place605 S Margin StFranklin37064
$2,950,000Kole Meadows Pb 57 Pg 164010 Jessica Pvt LnFranklin37064
$870,000Polk Place Sec 6 Pb 23 Pg 7136 Sontag DrFranklin37064
$579,425Gateway Village Sec 1 Pb 42 Pg 381006 Cumberland Park DrFranklin37067
$860,000Lockwood Glen Sec8 Pb 67 Pg 104231 Moray CtFranklin37064
$824,999Creekstone Commons Sec 1 Rev 2 Pb 54 Pg 20308 Valley View DrFranklin37064
$965,000Highlands At Ladd Park Sec 3-a Pb 53 Pg 115438 Truman Rd WFranklin37064
$1,502,634Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311130 Championship BlvdFranklin37064
$765,000Mckays Mill Sec 7 Pb 30 Pg 941223 Limerick LnFranklin37067
$750,000River Club Est Sec 1 Pb 5 Pg 1041205 Carnton LnFranklin37064
$575,000Westhaven Sec 38 Pb 58 Pg 95918 Jewell AveFranklin37064
$1,149,900Orrinshire Pb 83 Pg 1007283 Orrinshire DrFranklin37064
$729,900Mckays Mill Sec 6 Pb 36 Pg 1251745 Liberty PkFranklin37067
$1,600,000Brownstones Office Condos Pb 3983 Pg 8583325 Aspen Grove Dr #204Franklin37064
$2,070,000Hulme Pb 56 Pg 355030 Hulme LnFranklin37064
$812,450Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255018 Poplar Farms DrFranklin37067
$710,000Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 532039 Rural Plains CirFranklin37067
$1,010,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 74013 Singing Creek DrFranklin37064
$1,225,000Belle Vista Sec 3 Pb 57 Pg 97317 Holcombe LnFranklin37064
$1,020,000Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745517 Dana LnFranklin37064
$1,050,000Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 413013 Halenwool CirFranklin37067
$2,950,000Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 922026 Eliot RdFranklin37064
$4,900,000Hidden River Pb 28 Pg 1042455 Hidden River LnFranklin37069
$1,111,244Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254036 Brightwood CtFranklin37067
$833,000Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118372 Irvine LnFranklin37064
$955,000Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116213 Stillcreek DrFranklin37064
$1,315,381Reeds Vale Sec3 Pb 83 Pg 1068068 Atlee CtFranklin37064
$2,220,000Daventry Sec3 Pb 76 Pg 883130 Chase Point DrFranklin37067
$1,082,837Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254024 Brightwood CtFranklin37067
$1,093,280Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254019 Poplar Farms DrFranklin37067
$980,000Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35337 Finnhorse LnFranklin37064
$1,175,000St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885850 Branta DrFranklin37064
$999,000Valley View Est Sec 1 Pb 13 Pg 824233 Warren RdFranklin37067
$678,990Millgate Pb 42 Pg 121132 Ormesby PlFranklin37064
$540,000Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 16057 Sunrise CirFranklin37067
$1,200,000Westhaven Sec 11 Pb 40 Pg 21122 Addison AveFranklin37064
$1,255,000Terravista Sec2 Pb 79 Pg 745096 Terravista LnFranklin37064
$1,065,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 661117 Cedarview LnFranklin37067
$480,000Temple Hills Sec 1 Pb 5 Pg 64149 St Andrews DrFranklin37069
$1,125,000Campopiano Pb 76 Pg 202527 Goose Creek By-passFranklin37064
$1,040,000Fieldstone Farms Sec Q-4 Pb 25 Pg 7630 Black Horse PkwyFranklin37069
$1,250,566Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311113 Championship BlvdFranklin37064
$911,800Westhaven Sec66 Pb 85 Pg 56600 Drummond StFranklin37064
$640,000Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45345 Colt LnFranklin37069
$680,000James Pb 2 Pg 10 Block A309 James AveFranklin37064
$340,000Colony House Condo Pb 8 Pg 30 Block C0481100 W Main St #f-4Franklin37064
$1,387,240Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311101 Championship BlvdFranklin37064
$5,390,000Deerfield Sec 2 Pb 5 Pg 161006 Scramblers KnobFranklin37069

