Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 23, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for September 23-27, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $1,400,000 Tirey Margie Pb 57 Pg 36 906 Evans St Franklin 37064 $293,000 Liberty Square Sec 2 Pb 9 Pg 105 148 Arsenal Dr Franklin 37064 $1,142,500 Chapelwood Pb 12 Pg 82 108 Chapelwood Ln Franklin 37069 $3,050,000 Cliffs @ Garrison Creek Pb 71 Pg 141 6048 Stone Cliff Ln Franklin 37064 $1,145,000 Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112 632 Stonewater Blvd Franklin 37064 $730,000 Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25 826 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $973,000 Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103 3037 Cheever St Franklin 37064 $1,884,220 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1025 William St Franklin 37064 $920,000 Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104 2105 Oakbranch Cir Franklin 37064 $612,500 Echelon Cottages 2069 Moultrie Cir Franklin 37064 $1,825,000 Laurelbrooke Sec 11-d Pb 33 Pg 120 2505 Shadow Cv Franklin 37069 $1,190,000 2465 Tom Anderson Rd Franklin 37064 $1,231,120 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 240 Halswelle Dr Franklin 37064 $630,535 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3019 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $847,000 Highlands @ Ladd Park Sec 9 Pb 56 Pg 118 385 Irvine Ln Franklin 37064 $635,205 Meadowgreen Acres Pb 2 Pg 45 313 Cotton Ln Franklin 37069 $1,130,000 Westhaven Sec 19 Pb 48 Pg 23 1311 Eliot Rd Franklin 37064 $2,150,000 329 S Royal Oaks Blvd Franklin 37064 $1,175,000 Echelon Sec2 Pb 64 Pg 130 5048 Maysbrook Ln Franklin 37064 $415,000 Park Place Pb 8 Pg 93 Block C007 605 S Margin St Franklin 37064 $746,500 Westhaven Section 15 Pb 48 Pg 120 1001 Westhaven Blvd #200 Franklin 37064 $372,500 Indian Springs Condos Pb 660 Pg 695 Block C004 1011 Murfreesboro Rd #a-4 Franklin 37064 $1,996,358 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1030 William St Franklin 37064 $2,292,250 Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92 1036 William St Franklin 37064 $1,327,642 Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57 7024 Starnes Creek Blvd Franklin 37064 $840,500 Fieldstone Farms Sec T Pb 26 Pg 94 207 Heathstone Cir Franklin 37069 $360,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 1195 Championship Blvd Franklin 37064 $1,250,000 Westhaven Sec54 Pb 73 Pg 71 930 Cheltenham Ave Franklin 37064 $1,085,000 Westhaven Sec 40 Pb 62 Pg 61 5025 Donovan St Franklin 37064 $515,000 Brentwood Pointe Sec 3 Pb 18 Pg 100 Block C002 1512 Brentwood Pointe Franklin 37067 $1,150,000 Meadowlawn Pb 2 Pg 6 305 Meadowlawn Dr Franklin 37064 $652,305 Stream Valley Sec10 Pb 82 Pg 14 3017 Canyon Echo Dr Franklin 37064 $2,380,325 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6062 Lookaway Cir Franklin 37067 $796,925 Cottonwood Est Pb 5 Pg 68 116 Cottonwood Cir Franklin 37069 $3,750,000 Berry Farms Town Center Sec4 Pb 61 Pg 9 2440 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $660,000 Lockwood Glen Sec 3 Pb 60 Pg 33 601 Cobert Ln Franklin 37064 $725,000 Mckays Mill Sec 19 Pb 35 Pg 62 1005 Dunrobin Dr Franklin 37067 $1,500,000 6223 Ladd Rd Franklin 37067 $860,000 Polk Place Sec 5 Pb 21 Pg 106 352 Julianna Cir Franklin 37064 $2,250,000 Rosemont Pb 34 Pg 152 4205 Carrolton Dr Franklin 37064 $395,000 Mission Court Office Condo Pb 3255 Pg 1 106 Mission Ct #204 Franklin 37067

