Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 22, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 22-26, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,285,920Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311119 Championship BlvdFranklin37064
$146,000Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 658228 Ashbury CtFranklin37067
$1,250,000Ivy Glen Sec 2 Pb 23 Pg 128413 Doe RidgeFranklin37067
$640,000Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139702 Periwinkle CvFranklin37064
$656,003Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 79049 Headwaters DrFranklin37064
$632,5005548 Old Hwy 96Franklin37064
$910,000Fieldstone Farms Sec A Pb 24 Pg 82000 Harvington DrFranklin37069
$1,244,854Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311125 Championship BlvdFranklin37064
$1,225,000St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 985521 Duquette DrFranklin37064
$700,000Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39538 Maplegrove DrFranklin37064
$1,250,000Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 85068 Nelson DrFranklin37064
$1,060,139Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254030 Brightwood CtFranklin37067
$995,000Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 812010 Brewster DrFranklin37067
$1,980,0005700 Pinewood RdFranklin37064
$630,000Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38856 High Point Ridge RdFranklin37069
$550,000Everbright304 Everbright AveFranklin37064
$645,000Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28113 Clapham StFranklin37064
$702,000Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59305 Neely CtFranklin37067
$480,000Ridgemont Place Pb 9 Pg 53112 Ridgemont PlFranklin37064
$755,500Cheswicke Farm Sec 1 Pb 18 Pg 60205 Seneca CtFranklin37067
$6,200,000Cool Springs East Sec 10660 Bakers Bridge AveFranklin37064
$879,800Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38116 Morris StFranklin37064
$200,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C049807 Granville RdFranklin37067
$775,000Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147201 Coronation CtFranklin37064
$1,152,957Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1253013 Port Clinton CtFranklin37067
$362,500Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 531129 W Main St #24Franklin37064
$1,385,000Stonebridge Park Sec 4 Pb 24 Pg 57504 Chippenham CtFranklin37069
$725,000Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 1016043 Huntmere AveFranklin37064
$7,675,000Little Creek Farms Pb 85 Pg 1492205 Owl Meadows CtFranklin37067
$320,000Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 2642813 Kennedy CtFranklin37064
$2,352,530Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1395019 Congress DrFranklin37064
$851,800Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393007 Eliot RdFranklin37064
$510,000Ridgemont Place Pb 9 Pg 53108 Ridgemont PlFranklin37064
$1,389,564Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 1311137 Championship BlvdFranklin37064
$1,990,000Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112533 Ardmore PlaceFranklin37064
$1,600,000Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1397018 Congress DrFranklin37064
$625,000Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 308076 Sunrise CirFranklin37067
$675,000Sunset Manor Add Pb 75 Pg 302416 Battle AveFranklin37064
$510,000Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74700 Huffine Manor CirFranklin37067
$1,014,000Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 74025 Singing Creek DrFranklin37064
$1,344,000Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 1176031 Whitman RdFranklin37064
$1,146,540Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117079 Bolton StFranklin37064
$550,000James Sub Pb 2 Pg 10 Block B315 Avondale DrFranklin37064
$2,664,391Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 923030 Eliot RdFranklin37064
$485,000West Meade Sec 2 Pb 3 Pg 11617 Edgewood BlvdFranklin37064
$319,950Beasley W J1209 Mulberry StFranklin37064
$1,299,000Cedarmont Farms Ph 5 Pb 20 Pg 851097 Cedarview LnFranklin37067

