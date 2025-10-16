Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 22, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 22-26, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,285,920
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1119 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$146,000
|Reeds Vale Sec4 Pb 85 Pg 65
|8228 Ashbury Ct
|Franklin
|37067
|$1,250,000
|Ivy Glen Sec 2 Pb 23 Pg 128
|413 Doe Ridge
|Franklin
|37067
|$640,000
|Sullivan Farms Sec A Pb 27 Pg 139
|702 Periwinkle Cv
|Franklin
|37064
|$656,003
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|9049 Headwaters Dr
|Franklin
|37064
|$632,500
|5548 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$910,000
|Fieldstone Farms Sec A Pb 24 Pg 8
|2000 Harvington Dr
|Franklin
|37069
|$1,244,854
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1125 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,225,000
|St Marlo Sec1 Pb 78 Pg 98
|5521 Duquette Dr
|Franklin
|37064
|$700,000
|Maplewood Sec 4 Pb 10 Pg 39
|538 Maplegrove Dr
|Franklin
|37064
|$1,250,000
|Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8
|5068 Nelson Dr
|Franklin
|37064
|$1,060,139
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4030 Brightwood Ct
|Franklin
|37067
|$995,000
|Mckays Mill Sec 22 Pb 39 Pg 81
|2010 Brewster Dr
|Franklin
|37067
|$1,980,000
|5700 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$630,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|856 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$550,000
|Everbright
|304 Everbright Ave
|Franklin
|37064
|$645,000
|Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28
|113 Clapham St
|Franklin
|37064
|$702,000
|Cool Springs East Sec 3 Pb 23 Pg 59
|305 Neely Ct
|Franklin
|37067
|$480,000
|Ridgemont Place Pb 9 Pg 53
|112 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$755,500
|Cheswicke Farm Sec 1 Pb 18 Pg 60
|205 Seneca Ct
|Franklin
|37067
|$6,200,000
|Cool Springs East Sec 10
|660 Bakers Bridge Ave
|Franklin
|37064
|$879,800
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 86 Pg 38
|116 Morris St
|Franklin
|37064
|$200,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C049
|807 Granville Rd
|Franklin
|37067
|$775,000
|Buckingham Park Sec 1 Pb 10 Pg 147
|201 Coronation Ct
|Franklin
|37064
|$1,152,957
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|3013 Port Clinton Ct
|Franklin
|37067
|$362,500
|Williamsburg Com Ph 2 Pb 8 Pg 53
|1129 W Main St #24
|Franklin
|37064
|$1,385,000
|Stonebridge Park Sec 4 Pb 24 Pg 57
|504 Chippenham Ct
|Franklin
|37069
|$725,000
|Stream Valley Sec14 Pb 65 Pg 101
|6043 Huntmere Ave
|Franklin
|37064
|$7,675,000
|Little Creek Farms Pb 85 Pg 149
|2205 Owl Meadows Ct
|Franklin
|37067
|$320,000
|Residences @ South Wind Pb 3117 Pg 264
|2813 Kennedy Ct
|Franklin
|37064
|$2,352,530
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|5019 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$851,800
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3007 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$510,000
|Ridgemont Place Pb 9 Pg 53
|108 Ridgemont Pl
|Franklin
|37064
|$1,389,564
|Westhaven Sec65 Pb 83 Pg 131
|1137 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$1,990,000
|Westhaven Sec 12 Pb 42 Pg 112
|533 Ardmore Place
|Franklin
|37064
|$1,600,000
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|7018 Congress Dr
|Franklin
|37064
|$625,000
|Morningside Sec 4 Pb 29 Pg 30
|8076 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$675,000
|Sunset Manor Add Pb 75 Pg 302
|416 Battle Ave
|Franklin
|37064
|$510,000
|Andover Sec 1 Pb 26 Pg 74
|700 Huffine Manor Cir
|Franklin
|37067
|$1,014,000
|Waters Edge Sec7 Pb 80 Pg 7
|4025 Singing Creek Dr
|Franklin
|37064
|$1,344,000
|Westhaven Sec62 Pb 81 Pg 117
|6031 Whitman Rd
|Franklin
|37064
|$1,146,540
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7079 Bolton St
|Franklin
|37064
|$550,000
|James Sub Pb 2 Pg 10 Block B
|315 Avondale Dr
|Franklin
|37064
|$2,664,391
|Westhaven Sec61 Pb 79 Pg 92
|3030 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$485,000
|West Meade Sec 2 Pb 3 Pg 11
|617 Edgewood Blvd
|Franklin
|37064
|$319,950
|Beasley W J
|1209 Mulberry St
|Franklin
|37064
|$1,299,000
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 20 Pg 85
|1097 Cedarview Ln
|Franklin
|37067
