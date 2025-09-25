Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 2, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 2-5, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$7,000,000
|Battery Lane Trust Pb 82 Pg 102
|5690 Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$2,200,000
|8053 Horton Hwy
|Franklin
|37069
|$805,740
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5048 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37064
|$1,350,000
|St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 88
|5831 Branta Dr
|Franklin
|37064
|$550,000
|1427 Coleman Rd
|Franklin
|37064
|$574,900
|Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62
|232 Ben Brush Cir
|Franklin
|37069
|$1,850,000
|Thompson Tim M Pb 73 Pg 125
|2080 Wilson Pk
|Franklin
|37067
|$535,000
|Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 7
|2016 Roderick Cir
|Franklin
|37064
|$870,000
|Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103
|3056 Cheever St
|Franklin
|37064
|$832,380
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|4036 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,030,000
|Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 13 Pg 69
|1417 Holly Hill Dr
|Franklin
|37064
|$2,775,000
|Battle Ground Park Addition Pb 83 Pg 144
|201 Everbright Ave
|Franklin
|37064
|$1,475,000
|Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3
|807 Horizon Dr
|Franklin
|37064
|$605,000
|Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 141
|1423 Clairmonte Cir
|Franklin
|37064
|$1,125,000
|Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8
|3080 Cheever St
|Franklin
|37064
|$1,060,000
|1309 Adams St
|Franklin
|37064
|$835,000
|Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116
|208 Stillcreek Dr
|Franklin
|37064
|$760,000
|Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100
|320 Dandridge Dr
|Franklin
|37067
|$385,000
|Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 51
|1101 Downs Blvd #112
|Franklin
|37064
|$1,295,520
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$1,031,000
|Stags Leap Sec 1 Pb 47 Pg 124
|6033 Stags Leap Way
|Franklin
|37064
|$1,220,000
|Chestnut Bend Sec 9 Pb 30 Pg 140
|625 Ploughmans Bend Dr
|Franklin
|37064
|$833,670
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|5066 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$750,000
|Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82
|513 Foxcroft Cir
|Franklin
|37067
|$1,225,000
|Hunters Ridge Sec 1 Pb 6 Pg 98
|1104 Hunters Trail Dr
|Franklin
|37069
|$780,000
|Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 62
|1209 Habersham Way
|Franklin
|37067
|$787,500
|Green Valley Sec 3 Pb 6 Pg 82
|301 Moss Ln
|Franklin
|37064
|$1,080,000
|Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40
|316 Wandering Cir
|Franklin
|37067
|$525,000
|313 11th Ave N
|Franklin
|37064
|$1,512,500
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1013 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$850,000
|Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23
|512 Forrest Park Cir
|Franklin
|37064
|$1,168,447
|Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 110
|5049 Owenruth Dr
|Franklin
|37069
|$1,307,500
|Timberline Sec 3 Pb 10 Pg 149
|206 Timberline Dr
|Franklin
|37069
|$799,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 80
|300 Sundance Ln
|Franklin
|37064
|$540,000
|Songbird Springs Pb 44 Pg 47
|S Harpeth Rd
|Franklin
|37064
|$2,500,400
|1180 Lewisburg Pk
|Franklin
|37064
|$1,172,506
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|3006 Port Clinton Ct
|Franklin
|37067
|$4,934,375
|Kennedy Pb 86 Pg 62
|Southall Rd
|Franklin
|37064
|$1,975,000
|Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 65
|2125 Summer Hill Cir
|Franklin
|37064
|$2,162,000
|Laurelbrooke Sec 7 Pb 32 Pg 12
|1620 Edgewater Ct
|Franklin
|37069
|$5,100,000
|Berryman Ridge Pb 25 Pg 146
|5418 Old Hwy 96
|Franklin
|37064
|$1,495,000
|Fox T C Sr Pb 60 Pg 1
|5820 Bending Chestnut Rd
|Franklin
|37064
|$615,000
|Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 83
|6055 Gracious Dr
|Franklin
|37064
|$955,500
|Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45
|2025 Cabell Dr
|Franklin
|37064
|$5,437,832
|Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90
|562 Bonaire Ln
|Franklin
|37064
|$415,000
|Carter Subdivision Pb 51 Pg 114
|1227 Mulberry St
|Franklin
|37064
|$310,000
|Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 142
|1101 Downs Blvd #248
|Franklin
|37064
|$537,500
|Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 93
|1858 Brentwood Pointe Dr
|Franklin
|37067
