Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 2, 2025

By
Michael Carpenter
-

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 2-5, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$7,000,000Battery Lane Trust Pb 82 Pg 1025690 Pinewood RdFranklin37064
$2,200,0008053 Horton HwyFranklin37069
$805,740Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255048 Poplar Farms DrFranklin37064
$1,350,000St Marlo Sec4 Pb 80 Pg 885831 Branta DrFranklin37064
$550,0001427 Coleman RdFranklin37064
$574,900Fieldstone Farms Sec W Pb 15 Pg 62232 Ben Brush CirFranklin37069
$1,850,000Thompson Tim M Pb 73 Pg 1252080 Wilson PkFranklin37067
$535,000Forrest Crossing Sec 3-b Pb 17 Pg 72016 Roderick CirFranklin37064
$870,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1033056 Cheever StFranklin37064
$832,380Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1254036 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,030,000Redwing Farms Sec 4 Ph 1 Pb 13 Pg 691417 Holly Hill DrFranklin37064
$2,775,000Battle Ground Park Addition Pb 83 Pg 144201 Everbright AveFranklin37064
$1,475,000Westhaven Sec59 Pb 77 Pg 3807 Horizon DrFranklin37064
$605,000Clairmonte Sec 2 Pb 21 Pg 1411423 Clairmonte CirFranklin37064
$1,125,000Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 83080 Cheever StFranklin37064
$1,060,0001309 Adams StFranklin37064
$835,000Sullivan Farms Sec F Pb 24 Pg 116208 Stillcreek DrFranklin37064
$760,000Cannonwood Sec 2 Pb 20 Pg 100320 Dandridge DrFranklin37067
$385,000Hardison Hills Sec 2 Pb 35 Pg 511101 Downs Blvd #112Franklin37064
$1,295,520Pinewood RdFranklin37064
$1,031,000Stags Leap Sec 1 Pb 47 Pg 1246033 Stags Leap WayFranklin37064
$1,220,000Chestnut Bend Sec 9 Pb 30 Pg 140625 Ploughmans Bend DrFranklin37064
$833,670Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1255066 Poplar Farms DrFranklin37067
$750,000Eagles Glen Sec 2 Pb 11 Pg 82513 Foxcroft CirFranklin37067
$1,225,000Hunters Ridge Sec 1 Pb 6 Pg 981104 Hunters Trail DrFranklin37069
$780,000Mckays Mill Sec 2 Pb 27 Pg 621209 Habersham WayFranklin37067
$787,500Green Valley Sec 3 Pb 6 Pg 82301 Moss LnFranklin37064
$1,080,000Avalon Sec 4 Pb 41 Pg 40316 Wandering CirFranklin37067
$525,000313 11th Ave NFranklin37064
$1,512,500Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251013 Poplar Farms DrFranklin37067
$850,000Forrest Crossing Sec 7-a Pb 21 Pg 23512 Forrest Park CirFranklin37064
$1,168,447Fields @ Reese Farm Sec1 Pb 81 Pg 1105049 Owenruth DrFranklin37069
$1,307,500Timberline Sec 3 Pb 10 Pg 149206 Timberline DrFranklin37069
$799,000Willowsprings Sec 1 Pb 35 Pg 80300 Sundance LnFranklin37064
$540,000Songbird Springs Pb 44 Pg 47S Harpeth RdFranklin37064
$2,500,4001180 Lewisburg PkFranklin37064
$1,172,506Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1253006 Port Clinton CtFranklin37067
$4,934,375Kennedy Pb 86 Pg 62Southall RdFranklin37064
$1,975,000Summer Hill Sec 2 Pb 34 Pg 652125 Summer Hill CirFranklin37064
$2,162,000Laurelbrooke Sec 7 Pb 32 Pg 121620 Edgewater CtFranklin37069
$5,100,000Berryman Ridge Pb 25 Pg 1465418 Old Hwy 96Franklin37064
$1,495,000Fox T C Sr Pb 60 Pg 15820 Bending Chestnut RdFranklin37064
$615,000Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 836055 Gracious DrFranklin37064
$955,500Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 452025 Cabell DrFranklin37064
$5,437,832Westhaven Sec56 Pb 79 Pg 90562 Bonaire LnFranklin37064
$415,000Carter Subdivision Pb 51 Pg 1141227 Mulberry StFranklin37064
$310,000Hardison Hills Sec 4 Pb 39 Pg 1421101 Downs Blvd #248Franklin37064
$537,500Brentwood Pointe 3 Pb 41 Pg 931858 Brentwood Pointe DrFranklin37067

