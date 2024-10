Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 16, 2024

See property transfers in Franklin Tennessee for September 16-20, 2024. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $360,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 1199 Championship Blvd Franklin 37064 $288,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 4001 Congress Dr Franklin 37064 $360,900 Westhaven Sec64 Pb 82 Pg 129 4007 Congress Dr Franklin 37064 $1,375,000 Patton Station Comm Center Pb 3052 Pg 717 1894 Gen Geo Patton Dr #200 Franklin 37067 $930,000 Cool Springs East Sec 7 Pb 23 Pg 35 300 Ferris Ct Franklin 37067 $5,070,000 Galleria Commercial Complx Pb 16 Pg 50 1765 Galleria Blvd Franklin 37064 $750,000 Carters 4268 Columbia Pk Franklin 37064 $3,350,000 Mortimer Rosemary 919 High Point Ridge Rd Franklin 37069 $1,195,000 Highlands @ Ladd Park Sec38 Pb 71 Pg 113 2001 Cumberland Valley Dr Franklin 37064 $768,000 Westhaven Sec 37 Pb 58 Pg 61 910 Jewell Ave Franklin 37064 $1,470,000 5374 Parker Branch Rd Franklin 37064 $1,100,000 Tap Root Hills Sec4 Pb 71 Pg 41 1019 Dovecrest Way Franklin 37067 $1,285,000 5225 Carters Creek Pk Franklin 37064 $803,000 Chester Stevens Est Pb 10 Pg 81 4076 Murfreesboro Rd Franklin 37067 $675,000 Fieldstone Farms Sec J Pb 16 Pg 29 177 Crestfield Pl Franklin 37069 $3,200,000 Laurelbrooke Sec 12-b Pb 40 Pg 91 1637 Whispering Hills Dr Franklin 37069 $1,230,000 Westhaven Sec 28 Pb 54 Pg 150 204 Fitzgerald St Franklin 37064 $480,000 Twin Oaks Pb 11 Pg 7 211 Devrow Ct Franklin 37064 $1,820,700 Simmons Ridge Sec13 Pb 82 Pg 65 2096 Bloomsbury Ln Franklin 37064 $500,000 Simmons Ridge Sec10 Pb 75 Pg 113 7054 Gracious Dr Franklin 37064 $1,450,000 Albany Pointe Sec 1 Pb 23 Pg 113 2129 Albany Dr Franklin 37067 $745,000 Fieldstone Farms Sec Q-4 Pb 25 Pg 7 420 Crofton Park Ln Franklin 37069 $935,000 Watson Kevin Pb 67 Pg 68 5913 N Lick Creek Rd Franklin 37064 $1,060,000 Mckays Mill Sec 37 Pb 49 Pg 44 1305 Bantry Ct Franklin 37067 $385,000 Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Ca 1259 Carriage Park Dr Franklin 37064 $977,700 Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45 1031 Cabell Dr Franklin 37064 $792,435 Lockwood Glen Sec17 Pb 81 Pg 143 825 Braidwood Ln Franklin 37064 $600,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 45 Pg 51 304 Connelly Ct Franklin 37064 $1,035,000 Westhaven Section 26 Pb 52 Pg 80 1326 Jewell Ave Franklin 37064 $699,000 Westhaven Vistas 991 Westhaven Blvd #10 Franklin 37064 $1,540,000 Westhaven Section 27 Pb 53 Pg 18 430 Wild Elm St Franklin 37064 $605,000 Reid Hill Commons Sec 1 Pb 43 Pg 28 307 Connelly Ct Franklin 37064 $1,050,000 Riverbluff Sec4 Pb 70 Pg 45 2019 Cabell Dr Franklin 37064 $925,000 1945 Carters Creek Pk Franklin 37064 $590,000 Morningside Sec 2 Pb 25 Pg 1 6059 Sunrise Cir Franklin 37067 $999,900 Ralston Row Pb 62 Pg 97 415 Dragonfly Ct Franklin 37064 $765,000 914 Evans St Franklin 37064 $343,000 Carriage Park Condos Pb 9 Block Ca 1240 Carriage Park Dr Franklin 37064 $532,000 Shadow Green Sec1 Pb 75 Pg 98 1012 Shady Stone Way Franklin 37064 $725,000 Westhaven Sec 15 Pb 57 Pg 26 106 Front St #20 Franklin 37064 $895,000 Fieldstone Farms Sec Q-1 Pb 21 Pg 40 137 Bromley Park Ln Franklin 37069 $345,000 Jackson Place Pb 8 Pg 7 Block C034 200 N Royal Oaks Blvd #i-2 Franklin 37067 $12,000,000 Old Hwy 96 Franklin 37064 $2,018,045 Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32 6052 Lookaway Cir Franklin 37067 $1,089,000 Berry Farms Town Center Sec7 Pb 63 Pg 137 2043 General Martin Ln Franklin 37064 $495,000 Simmons Ridge Sec8 Pb 73 Pg 83 500 Black Tea Way Franklin 37064 $625,000 Forrest Crossing Sec 2 Pb 12 Pg 111 1602 Wellington Green Franklin 37064

Please join our FREE Newsletter Email