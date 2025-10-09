Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 15, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 15-19, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here
|Price
|Subdivision
|Address
|City
|Zipcode
|$1,349,900
|Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 57
|7035 Starnes Creek Blvd
|Franklin
|37064
|$542,500
|Riverview Park Sec 5-a Pb 8 Pg 94
|504 Overview Ln
|Franklin
|37064
|$690,000
|Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 67
|94 Pearl St
|Franklin
|37064
|$730,000
|Westhaven Sec 40 Pb 61 Pg 38
|5103 Donovan St
|Franklin
|37064
|$750,000
|Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 52
|373 Byron Way
|Franklin
|37064
|$703,850
|Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27
|120 Tyne Dr
|Franklin
|37064
|$540,000
|5540 Hargrove Rd
|Franklin
|37064
|$900,000
|Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25
|515 Marigold Dr
|Franklin
|37064
|$228,000
|Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C118
|1702 Granville Rd
|Franklin
|37064
|$372,500
|Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb
|1221 Carriage Park Dr
|Franklin
|37064
|$385,000
|Holiday Court Condos Pb 10 Pg 49
|109 Holiday Ct #d-5
|Franklin
|37067
|$805,000
|Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 127
|3006 Long Branch Cir
|Franklin
|37064
|$989,500
|Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66
|410 Ridge View Ct
|Franklin
|37067
|$1,097,254
|Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 11
|7085 Bolton St
|Franklin
|37064
|$1,425,000
|Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 53
|1359 Eliot Rd
|Franklin
|37064
|$760,000
|Cheswicke Farm Sec 4 Pb 23 Pg 136
|104 Drayton Ct
|Franklin
|37067
|$450,000
|5846 Davis Hollow Rd
|Franklin
|37064
|$1,590,930
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1006 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$200,000
|5660 Wilkins Branch Rd
|Franklin
|37064
|$1,300,000
|Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 125
|1010 Vista Cir
|Franklin
|37067
|$5,725,000
|Little Creek Farms Pb 85 Pg 149
|2112 Little Creek Farms Dr
|Franklin
|37067
|$850,000
|Little Creek Farms Pb 85 Pg 149
|2106 Little Creek Farms Dr
|Franklin
|37067
|$925,000
|Little Creek Farms Pb 85 Pg 149
|2124 Little Creek Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,290,000
|Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92
|703 Welsh Ln
|Franklin
|37064
|$660,000
|Mckays Mill Sec 3 Pb 27 Pg 108
|1201 Limerick Ln
|Franklin
|37067
|$380,000
|Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Ca
|307 Chase Ct
|Franklin
|37064
|$509,000
|Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 60
|1007 Belamy Ln
|Franklin
|37064
|$2,715,908
|Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 139
|3041 William St
|Franklin
|37064
|$755,000
|Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97
|132 Pennystone Cir
|Franklin
|37067
|$375,000
|Charlton Green Sec 1 Pb 4 Pg 37
|104 Basil Ct
|Franklin
|37064
|$1,700,000
|Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 123
|3604 Miriam Pvt Ln
|Franklin
|37069
|$2,150,000
|Pinewood Rd
|Franklin
|37064
|$615,000
|Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112
|803 Countrywood Dr
|Franklin
|37064
|$1,000,000
|Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35
|318 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$585,000
|Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 129
|8027 Sunrise Cir
|Franklin
|37067
|$350,000
|Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B
|224 Hickory Dr
|Franklin
|37064
|$1,050,000
|Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 53
|3007 General Martin Ln
|Franklin
|37064
|$2,569,870
|Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 32
|6078 Lookaway Cir
|Franklin
|37067
|$323,750
|Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 108
|3000 Vintage Green Ln 302
|Franklin
|37064
|$1,477,090
|Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 125
|1012 Poplar Farms Dr
|Franklin
|37067
|$1,275,000
|Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 150
|7428 Leelee Dr
|Franklin
|37064
|$1,550,000
|2525 Hillsboro Rd
|Franklin
|37064
|$2,130,000
|5137 Murfreesboro Rd
|Franklin
|37064
|$965,000
|Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 104
|2235 Oakleaf Dr
|Franklin
|37064
|$800,000
|Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81
|459 Finnhorse Ln
|Franklin
|37064
|$2,075,000
|Temple Hills Country Club Estates Sec16c Pb 62 Pg 64
|6685 Hastings Ln
|Franklin
|37069
|$820,000
|Highlands @ Ladd Park Sec30 Pb 70 Pg 117
|779 Newcomb St
|Franklin
|37064
|$1,150,000
|Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38
|888 High Point Ridge Rd
|Franklin
|37069
|$775,000
|Amber Glen Pb 18 Pg 63
|2023 Bratton Place Dr
|Franklin
|37067
|$1,650,000
|Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 103
|1450 Championship Blvd
|Franklin
|37064
|$240,000
|Hard Bargain Pb 1 Pg 122
|351 9th Ave N
|Franklin
|37064
|$4,500,000
|110 3rd Ave N
|Franklin
|37064
|$420,000
|Wyngate Est Ph 1 Pb 18 Pg 131
|1821 Devon Dr
|Franklin
|37064
|$875,000
|Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 8
|3091 Cheever St
|Franklin
|37064
