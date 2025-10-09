Real Estate Property Transfers in Franklin for Sept. 15, 2025

See property transfers in Franklin, Tennessee, for September 15-19, 2025. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory. View previous property transfers here

PriceSubdivisionAddressCityZipcode
$1,349,900Starnes Creek Sec2 Pb 81 Pg 577035 Starnes Creek BlvdFranklin37064
$542,500Riverview Park Sec 5-a Pb 8 Pg 94504 Overview LnFranklin37064
$690,000Westhaven Sec 3 Pb 35 Pg 6794 Pearl StFranklin37064
$730,000Westhaven Sec 40 Pb 61 Pg 385103 Donovan StFranklin37064
$750,000Westhaven Sec 21 Rev 2 Pb 54 Pg 52373 Byron WayFranklin37064
$703,850Founders Pointe Sec 8 Pb 25 Pg 27120 Tyne DrFranklin37064
$540,0005540 Hargrove RdFranklin37064
$900,000Willowsprings Sec 1 Pb 31 Pg 25515 Marigold DrFranklin37064
$228,000Orleans Est Condos Pb 9 Pg 55 Block C1181702 Granville RdFranklin37064
$372,500Carriage Park Condos Pb 19 Pg 96 Block Cb1221 Carriage Park DrFranklin37064
$385,000Holiday Court Condos Pb 10 Pg 49109 Holiday Ct #d-5Franklin37067
$805,000Villages @ Southbrooke Sec3 Pb 79 Pg 1273006 Long Branch CirFranklin37064
$989,500Cedarmont Farms Ph 5 Pb 11 Pg 66410 Ridge View CtFranklin37067
$1,097,254Westhaven Sec Jewell 2 Pb 83 Pg 117085 Bolton StFranklin37064
$1,425,000Westhaven Sec 26 Rev 1 Pb 53 Pg 531359 Eliot RdFranklin37064
$760,000Cheswicke Farm Sec 4 Pb 23 Pg 136104 Drayton CtFranklin37067
$450,0005846 Davis Hollow RdFranklin37064
$1,590,930Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251006 Poplar Farms DrFranklin37067
$200,0005660 Wilkins Branch RdFranklin37064
$1,300,000Cross Creek Sec 2 Pb 8 Pg 1251010 Vista CirFranklin37067
$5,725,000Little Creek Farms Pb 85 Pg 1492112 Little Creek Farms DrFranklin37067
$850,000Little Creek Farms Pb 85 Pg 1492106 Little Creek Farms DrFranklin37067
$925,000Little Creek Farms Pb 85 Pg 1492124 Little Creek Farms DrFranklin37067
$1,290,000Henley Sec 2 Pb 45 Pg 92703 Welsh LnFranklin37064
$660,000Mckays Mill Sec 3 Pb 27 Pg 1081201 Limerick LnFranklin37067
$380,000Carriage Park Condos Pb 9 Pg 136 Block Ca307 Chase CtFranklin37064
$509,000Stream Valley Sec16 Pb 68 Pg 601007 Belamy LnFranklin37064
$2,715,908Westhaven Sec63 Pb 81 Pg 1393041 William StFranklin37064
$755,000Avalon Sec 4 Pb 43 Pg 97132 Pennystone CirFranklin37067
$375,000Charlton Green Sec 1 Pb 4 Pg 37104 Basil CtFranklin37064
$1,700,000Wyelea Farms Sec1 Pb 85 Pg 1233604 Miriam Pvt LnFranklin37069
$2,150,000Pinewood RdFranklin37064
$615,000Riverview Park Sec 2 Pb 8 Pg 112803 Countrywood DrFranklin37064
$1,000,000Highlands @ Ladd Park Sec 20 Pb 59 Pg 35318 Finnhorse LnFranklin37064
$585,000Morningside Sec 3 Pb 26 Pg 1298027 Sunrise CirFranklin37067
$350,000Hill Est Pb 2 Pg 42 Block B224 Hickory DrFranklin37064
$1,050,000Berry Farms Town Center Sec2 Pb 60 Pg 533007 General Martin LnFranklin37064
$2,569,870Lookaway Farms Sec3 Pb 79 Pg 326078 Lookaway CirFranklin37067
$323,750Shadow Green Sec2 Pb 74 Pg 1083000 Vintage Green Ln 302Franklin37064
$1,477,090Poplar Farms Sec1 Pb 82 Pg 1251012 Poplar Farms DrFranklin37067
$1,275,000Starnes Creek Sec3 Pb 82 Pg 1507428 Leelee DrFranklin37064
$1,550,0002525 Hillsboro RdFranklin37064
$2,130,0005137 Murfreesboro RdFranklin37064
$965,000Oakleaf Est Sec 1 Pb 10 Pg 1042235 Oakleaf DrFranklin37064
$800,000Highlands @ Ladd Park Sec21 Pb 60 Pg 81459 Finnhorse LnFranklin37064
$2,075,000Temple Hills Country Club Estates Sec16c Pb 62 Pg 646685 Hastings LnFranklin37069
$820,000Highlands @ Ladd Park Sec30 Pb 70 Pg 117779 Newcomb StFranklin37064
$1,150,000Forest Home Farms Sec 7 Pb 5 Pg 38888 High Point Ridge RdFranklin37069
$775,000Amber Glen Pb 18 Pg 632023 Bratton Place DrFranklin37067
$1,650,000Westhaven Sec 44 Pb 67 Pg 1031450 Championship BlvdFranklin37064
$240,000Hard Bargain Pb 1 Pg 122351 9th Ave NFranklin37064
$4,500,000110 3rd Ave NFranklin37064
$420,000Wyngate Est Ph 1 Pb 18 Pg 1311821 Devon DrFranklin37064
$875,000Westhaven Sec46 Pb 68 Pg 83091 Cheever StFranklin37064

