Real Estate Property Transfers in Franklin for October 9, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for October 9-13, 2023. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $485,000 royal oaks trade center pb 9 pg 3 block c002 128 holiday ct #a-2 franklin 37067 $1,400,000 cool springs east sec 22 pb 29 pg 21 523 brennan ln franklin 37067 $675,000 fieldstone farms sec n pb 12 pg 145 524 caselton ct franklin 37069 $1,350,000 cedarmont valley est sec 2 pb 23 pg 88 601 canters ct franklin 37067 $4,000,000 1224 columbia ave franklin 37064 $1,123,546 lockwood glen sec12 pb 77 pg 118 257 halswelle dr franklin 37064 $955,000 cottonwood est pb 5 pg 68 713 mockingbird dr franklin 37069 $700,000 echelon sec2 pb 64 pg 130 4032 tomich dr franklin 37064 $502,000 generals retreat pb 4333 pg 472 145 generals retreat pl franklin 37064 $220,000 executive house condo pb 7 pg 87 613 hillsboro rd #b-26 franklin 37064 $259,000 blackberry ridge pb 60 pg 14 5033 cobbler ridge rd franklin 37064 $730,000 redwing farms sec 2 pb 5 pg 10 1006 shannon ln franklin 37064 $1,420,000 heath place sec 3 pb 46 pg 61 1316 carnton ln franklin 37064 $981,163 terravista sec2 pb 79 pg 74 5513 dana ln franklin 37064 $1,107,755 terravista sec2 pb 79 pg 74 5406 stanley ct franklin 37064 $804,375 villages @ southbrooke sec3 pb 79 pg 127 3006 long branch cir franklin 37064 $1,429,625 starnes creek sec1 pb 80 pg 27 7220 murrel dr franklin 37064 $500,000 river rest sec 1 pb 5 pg 37 block c026 125 boxwood dr franklin 37069 $1,450,000 westhaven sec57 pb 75 pg 71 3091 conar st franklin 37064 $975,000 foxglove farm pb 71 pg 81 4007 foxglove farm dr franklin 37064 $780,011 waters edge sec7 pb 80 pg 7 4152 flowing creek dr franklin 37064 $602,500 fieldstone farms sec d-3 pb 19 pg 25 1264 summer haven cir franklin 37069 $287,000 villages @ southbrooke sec3 pb 79 pg 127 3109 long branch cir franklin 37064 $1,274,222 westhaven sec60 pb 80 pg 146 998 conar st franklin 37064 $530,000 magnolia place pb 7 pg 7 900 brink pl franklin 37064 $560,000 williamson square pb 81 pg 58 2022 township pvt dr franklin 37064 $650,000 westhaven vistas 991 westhaven blvd #23 franklin 37064 $935,000 cedarmont farms ph 5 pb 11 pg 66 5070 saddleview dr franklin 37067 $286,900 930 glass st franklin 37064 $779,990 waters edge sec7 pb 80 pg 7 1143 crisp springs dr franklin 37064 $420,000 winstead court pb 7 pg 54 352 4th ave s #7 franklin 37064 $800,000 forehand j h prop pb 39 pg 41 green chapel rd franklin 37064 $1,530,000 dallas downs sec 3 pb 57 pg 94 426 melba cir franklin 37064 $642,500 morningside sec 3 pb 26 pg 129 8000 sunrise cir franklin 37067 $614,900 reid hill commons sec 1 pb 43 pg 28 103 clapham st franklin 37064 $627,450 waters edge sec7 pb 80 pg 7 9006 headwaters dr franklin 37064 $600,000 sullivan farms sec b pb 29 pg 28 153 bluebell way franklin 37067 $680,000 stream valley sec7 pb 60 pg 44 4013 mossy rock ln franklin 37064 $725,000 3160 blazer rd franklin 37064 $1,000,000 jackson lake sec 1 pb 29 pg 70 408 treeshore ln franklin 37069 $650,000 sullivan farms sec a pb 26 pg 82 102 buttercup cv franklin 37064 $1,550,000 westhaven sec43 pb 63 pg 32 755 shelley ln franklin 37064