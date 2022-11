Real Estate Property Transfers in Franklin for October 31, 2022

See property transfers in Franklin Tennessee for October 31 through November 4, 2022. For more information about purchasing or selling a home, click here to contact Susan Gregory with Parks Realty. View previous property transfers here

Price Subdivision Address City Zipcode $840,000.00 St Marlo Sec1 St Marlo Dr Franklin 37064 $742,500.00 Sullivan Farms Sec A 307 Larkspur Cv Franklin 37064 $631,000.00 River Rest Est Sec 4 1038 Boxwood Dr Franklin 37069 $670,000.00 Dallas Downs Sec 6 100 Heathersett Dr Franklin 37064 $2,149,500.00 Westhaven Sec 58 5075 Kathryn Ave Franklin 37064 $1,119,454.00 Westhaven Sec59 820 Horizon Dr Franklin 37064 $1,200,000.00 2636 Goose Creek By-pass Franklin 37064 $743,306.00 Waters Edge Sec6 4090 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $475,291.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 205 Franklin 37064 $3,150,000.00 Sneed Forest Sec 1 3013 Boxwood Dr Franklin 37069 $1,400,000.00 Westhaven Sec50 1250 Championship Blvd Franklin 37064 $629,000.00 Dallas Downs Sec 8 135 Middleboro Cir Franklin 37064 $32,798,900.00 Russell Rd Franklin 37064 $520,000.00 Franklin Green Sec 10 3157 Langley Dr Franklin 37064 $334,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 302 Franklin 37064 $424,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 103 Franklin 37064 $780,000.00 Founders Pointe Sec 4 116 Wilshire Dr Franklin 37064 $800,000.00 Fieldstone Farms Sec Z 304 Knowle Pl Franklin 37069 $319,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 202 Franklin 37064 $640,000.00 Heatherwood Hills Sec 3 509 Ridgewood Rd Franklin 37064 $319,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 102 Franklin 37064 $490,000.00 Fieldstone Farms Sec K-2 710 Wayside Ct Franklin 37064 $785,000.00 Lockwood Glen Sec 1 511 Cobert Ln Franklin 37064 $459,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 104 Franklin 37064 $820,000.00 Forrest Crossing Sec 4 540 Ridgestone Dr Franklin 37064 $310,000.00 Laurelwood 601 Boyd Mill Ave #g-3 Franklin 37064 $2,750,000.00 Lakeview Commercial Park 1214 Lakeview Dr Franklin 37064 $1,600,000.00 Westhaven Sec 41 9190 Keats St Franklin 37064 $310,000.00 Rolling Meadows 106 Davidson Dr Franklin 37064 $499,500.00 Franklin Green Sec 9 3138 Tristan Dr Franklin 37064 $1,100,000.00 Highlands @ Ladd Park Sec22 642 Finnhorse Ln Franklin 37064 $667,000.00 Westhaven Sec 5 220 Pearl St Franklin 37064 $1,225,000.00 Delta Springs 4625 Delta Springs Ln Franklin 37064 $1,405,130.00 Daventry Sec3 3162 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,600,000.00 370 & 382 Natchez Street 370 Natchez St Franklin 37064 $324,990.00 Shadow Green Condos Sec1 1801 Shadow Green Dr 201 Franklin 37064 $290,289.00 Sunset Manor 1335 W Main St Franklin 37064 $192,535.00 Sunset Manor 1335 W Main St Franklin 37064 $751,000.00 Willowsprings Sec 1 831 Willowsprings Blvd Franklin 37064 $1,100,000.00 Redwing Farms Sec 4 Ph 1 104 Kathleen Ct N Franklin 37064 $710,000.00 Founders Pointe Sec 2 115 Lancelot Ln Franklin 37064 $1,416,030.00 Daventry Sec3 3158 Chase Point Dr Franklin 37067 $1,050,000.00 Lockwood Glen Sec 3 2097 Mcavoy Dr Franklin 37064 $8,287,000.00 Gateway Village Sec3 1360 Moher Blvd Franklin 37069 $533,500.00 Temple Hills Sec 1 109 Oakland Hills Dr Franklin 37069 $449,500.00 Hill Est 216 Oak Dr Franklin 37064 $712,850.00 Waters Edge Sec6 4086 Flowing Creek Dr Franklin 37064 $538,365.00 Waters Edge Sec6 132 Calm Waters St Franklin 37064 $544,937.00 Waters Edge Sec6 128 Calm Waters St Franklin 37064 $753,000.00 Vandalia Cottages 113 Cottage Ln Franklin 37064 $590,900.00 Forrest Crossing Sec 2 1626 Wellington Green Franklin 37064 $145,000.00 Villages @ Southbrooke Sec3 1079 Southbrooke Blvd Franklin 37064 $708,000.00 4031 Wilson Pk Franklin 37067 $685,000.00 Hillsboro Acres 1117 Howell Dr Franklin 37069 $349,999.00 Hardison Hills Sec 3 1101 Downs Blvd #213 Franklin 37064 $835,000.00 Timberline Sec 1 209 Timberline Ct Franklin 37069 $910,000.00 Fieldstone Farms Sec Q-1 101 Bromley Park Ln Franklin 37069 $2,850,000.00 Laurelbrooke Sec 11-a #11 1701 Talbot Trl Franklin 37069 $917,000.00 Trace End Est Sec 1 113 Trace End Dr Franklin 37069