Real Estate Property Transfers in Franklin for October 30, 2023

See property transfers in Franklin Tennessee for October 30 through November 3, 2023.

Price Subdivision Address City Zipcode $3,925,000 MOON THOMAS WILLIAM PB 74 PG 125 5101 ABERLEIGH PVT LN FRANKLIN 37064 $2,230,925 WESTHAVEN SEC 58 PB 76 PG 141 5032 KATHRYN AVE FRANKLIN 37064 $2,150,000 WESTHAVEN SEC54 PB 73 PG 71 1091 CALICO ST FRANKLIN 37064 $2,131,000 ROSEMONT PB 34 PG 152 4209 CARROLTON DR FRANKLIN 37064 $2,100,000 GARDENS AT OLD NATCHEZ THE PB 33 PG 31 246 GARDENRIDGE DR FRANKLIN 37069 $2,015,000 FSSD PB 67 PG 58 221 FAIRGROUND ST FRANKLIN 37064 $1,699,900 BLACKBERRY RIDGE PB 60 PG 14 5024 COBBLER RIDGE RD FRANKLIN 37064 $1,579,260 CREWS CHARLES E JR PB 77 PG 82 5916 PINEWOOD RD FRANKLIN 37064 $1,355,000 JUBILEE RIDGE PB 30 PG 27 3045 JUBILEE RIDGE RD FRANKLIN 37069 $1,315,200 ST MARLO SEC3 PB 80 PG 21 6301 AVONLEA DR FRANKLIN 37064 $1,314,497 ST MARLO SEC3 PB 80 PG 21 6325 AVONLEA DR FRANKLIN 37064 $1,300,000 CROSS CREEK SEC 5 PB 9 PG 49 1178 CROSS CREEK DR FRANKLIN 37067 $1,300,000 BERRY FARMS TOWN CENTER SEC2 PB 60 PG 53 341 HENRY RUSSELL ST FRANKLIN 37064 $1,251,403 WESTHAVEN SEC60 PB 77 PG 145 1038 CONAR ST FRANKLIN 37064 $1,235,000 RIVERBLUFF SEC3 PB 72 PG 54 1021 WETZEL DR FRANKLIN 37064 $1,225,000 CROSS CREEK SEC 5 PB 9 PG 132 504 BILTMORE CT FRANKLIN 37067 $1,177,211 WESTHAVEN SEC60 PB 77 PG 145 1032 CONAR ST FRANKLIN 37064 $1,139,385 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC3 PB 79 PG 27 3066 LONG BRANCH CIR FRANKLIN 37064 $1,100,000 MCLEMORE FARMS ADD SEC 2 PB 40 PG 26 1112 PIGSKIN CT FRANKLIN 37064 $1,020,767 ST MARLO SEC4 PB 80 PG 88 6525 KELLEYS PLACE FRANKLIN 37064 $949,900 CARDEL VILLAGE PB 68 PG 144 448 CARDEL LN FRANKLIN 37064 $946,807 TERRAVISTA SEC2 PB 79 PG 74 5509 DANA LN FRANKLIN 37064 $897,886 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 4036 SINGING CREEK DR FRANKLIN 37064 $878,430 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 4012 SINGING CREEK DR FRANKLIN 37064 $817,000 ECHELON SEC3 PB 67 PG 54 3003 DEVINNEY DR FRANKLIN 37064 $815,000 WESTHAVEN SEC 40 PB 61 PG 38 5078 DONOVAN ST FRANKLIN 37064 $799,000 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC3 PB 79 PG 27 3012 LONG BRANCH CIR FRANKLIN 37064 $796,000 MCKAYS MILL SEC 18 PB 36 PG 23 1001 HARWICK DR FRANKLIN 37067 $775,472 FIELDS OF CANTERBURY SEC18 PB 77 PG 50 3283 SASSAFRAS LN FRANKLIN 37069 $760,000 HEATH PL @ FRANKLIN PB 9 PG 112 1521 KINNARD DR FRANKLIN 37064 $745,000 FIELDSTONE FARMS SEC A PB 24 PG 8 2052 BAXTER LN FRANKLIN 37069 $720,000 PRESERVE @ PB 33 PG 28 627 BALLINGTON DR FRANKLIN 37064 $715,000 FIELDSTONE FARMS SEC L PB 16 PG 77 372 CANNONADE CIR FRANKLIN 37069 $700,000 WATERS EDGE SEC5 PB 70 PG 66 3098 FLOWING CREEK DR FRANKLIN 37064 $674,990 WATERS EDGE SEC7 PB 80 PG 7 9031 HEADWATERS DR FRANKLIN 37064 $650,000 CARTERS 4268 COLUMBIA PK FRANKLIN 37064 $585,000 MORNINGSIDE SEC 4 PB 29 PG 30 8087 SUNRISE CIR FRANKLIN 37067 $550,000 CLAIRMONTE SEC 2 PB 21 PG 141 1412 CLAIRMONTE CIR FRANKLIN 37064 $529,990 WILLIAMSON SQUARE PB 81 PG 58 1021 HARMONY HILLS PVT DR FRANKLIN 37064 $521,500 THROUGH THE GREEN SEC3 PB 62 PG 126 525 VINTAGE GREEN LN FRANKLIN 37064 $509,970 STREAM VALLEY SEC 18 PB 79 PG 88 3077 OGLETHORPE DR FRANKLIN 37064 $425,000 PRESCOTT PLACE PH 1 PB 1485 PG 992 102 STANTON HALL LN FRANKLIN 37069 $420,000 ROLLING MEADOWS PB 2 PG 29 BLOCK A 105 COTHRAN DR FRANKLIN 37064 $360,000 RESIDENCES @ SOUTH WIND PB 3117 PG 264 2301 KENNEDY CT FRANKLIN 37064 $330,900 WESTHAVEN SEC61 PB 79 PG 92 1000 WILLIAM ST FRANKLIN 37064 $329,500 RESIDENCES @ SOUTH WIND PB 3117 PG 264 2705 KENNEDY CT FRANKLIN 37064 $325,900 COLONY HOUSE CONDO PB 8 PG 30 BLOCK C034 1100 W MAIN ST #D-10 FRANKLIN 37064 $279,400 ORLEANS EST CONDOS PB 9 PG 55 BLOCK C042 708 GRANVILLE RD FRANKLIN 37064 $269,900 ORLEANS EST CONDOS PB 9 PG 55 BLOCK C078 1202 GRANVILLE RD FRANKLIN 37064 $183,000 VILLAGES @ SOUTHBROOKE SEC2 PB 80 PG 105 1174 SOUTHBROOKE BLVD FRANKLIN 37064 $111,538 MURFREESBORO RD AHL 4627 MURFREESBORO RD FRANKLIN 37067 $50,000 LANCASTER DR FRANKLIN 37064